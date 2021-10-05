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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:45

  Hennady написав:При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.

За коммуналку и мобилку не начисляется. п.3.7. Правил програми винагород CashU Club
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:54

  Hennady написав:При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.

Є достатньо багато виключень. У т.ч. коммуналка та поповнення мобільних телефонів
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:08

Re: Альфа-Банк

А також платні туалети )))
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:38

  Кочевник написав:А також платні туалети )))

Зависит от МСС
BBC
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  #<1 ... 433434435436
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