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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:45

  Hennady написав:При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.

За коммуналку и мобилку не начисляется. п.3.7. Правил програми винагород CashU Club
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:54

  Hennady написав:При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.

Є достатньо багато виключень. У т.ч. коммуналка та поповнення мобільних телефонів
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:08

Re: Альфа-Банк

А також платні туалети )))
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:38

  Кочевник написав:А також платні туалети )))

Зависит от МСС
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:47

  Hennady написав:При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.


не конечно не на все, больше всего бесит 5045, компьютерна техника, на которой дофига магазинов,
а комуналь, почта (в тч новая), мабила - ни у кого кроме универсальных (кредо и мастеркард бильше) не окешбечиваются,

все это есть в правилах
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:49

Re: Альфа-Банк

Вітаю. Ситуація наступна, карта Хамелеон закрита по акції 80/20. Потім прийшла смс,що карта активна та можна користуватися як дебетною. Ок. Поклав кошти, наче обіцяють під 8%, пройшов місяць, проценти не нараховані. Щось з'ясувати в цих чат-ботах не можливо. Усюди якісь відписки. Що робити, не підкажете? Можливо у когось були схожі трабли?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:04

  Hennady написав:При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.


Мне только на заправках даёт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:10

0,5 за Gpay дають кругом де давали і за звичай. Питань ніколи не виникало тут. Інше питання що вебверсія Gpay то не зовсім те саме що і гаманець мобільний. ;)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:12

Hennady
Имеется ввиду только токенизация - оплата устройством с NFC на терминале. Просто Google Pay на сайте - не то пальто. И кстати Apple Pay через NFC тоже канает.
Sagittarius
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