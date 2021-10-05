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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:45
Hennady написав:
При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.
За коммуналку и мобилку не начисляется. п.3.7. Правил програми винагород CashU Club
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:54
Hennady написав:
При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.
Є достатньо багато виключень. У т.ч. коммуналка та поповнення мобільних телефонів
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:08
А також платні туалети )))
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:38
Кочевник написав:
А також платні туалети )))
Зависит от МСС
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:47
Hennady написав:
При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.
не конечно не на все, больше всего бесит 5045, компьютерна техника, на которой дофига магазинов,
а комуналь, почта (в тч новая), мабила - ни у кого кроме универсальных (кредо и мастеркард бильше) не окешбечиваются,
все это есть в правилах
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:49
Вітаю. Ситуація наступна, карта Хамелеон закрита по акції 80/20. Потім прийшла смс,що карта активна та можна користуватися як дебетною. Ок. Поклав кошти, наче обіцяють під 8%, пройшов місяць, проценти не нараховані. Щось з'ясувати в цих чат-ботах не можливо. Усюди якісь відписки. Що робити, не підкажете? Можливо у когось були схожі трабли?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:04
Hennady написав:
При оплате через G-Pay заявлено 0,5% кешбека на всё или не на всё?
Платил через G-Pay, но на сайте ком. компании за коммуналку и пополнял счёт телефона в Моём Киевстаре, тоже выбрал G-Pay. 0,5% нет.
Мне только на заправках даёт.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:12
Hennady
Имеется ввиду только токенизация - оплата устройством с NFC на терминале. Просто Google Pay на сайте - не то пальто. И кстати Apple Pay через NFC тоже канает.
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