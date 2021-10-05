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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 434435436437

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:48

  _PORT_UA написав:Вітаю. Ситуація наступна, карта Хамелеон закрита по акції 80/20. Потім прийшла смс,що карта активна та можна користуватися як дебетною. Ок. Поклав кошти, наче обіцяють під 8%, пройшов місяць, проценти не нараховані. Щось з'ясувати в цих чат-ботах не можливо. Усюди якісь відписки. Що робити, не підкажете? Можливо у когось були схожі трабли?


напишіть Ромі в чат (телеграм), він рішає любе голубе :)
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 434435436437
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