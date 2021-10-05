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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:48
_PORT_UA написав:
Вітаю. Ситуація наступна, карта Хамелеон закрита по акції 80/20. Потім прийшла смс,що карта активна та можна користуватися як дебетною. Ок. Поклав кошти, наче обіцяють під 8%, пройшов місяць, проценти не нараховані. Щось з'ясувати в цих чат-ботах не можливо. Усюди якісь відписки. Що робити, не підкажете? Можливо у когось були схожі трабли?
напишіть Ромі в чат (телеграм), він рішає любе голубе
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greenozon
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