_PORT_UA написав:Вітаю. Ситуація наступна, карта Хамелеон закрита по акції 80/20. Потім прийшла смс,що карта активна та можна користуватися як дебетною. Ок. Поклав кошти, наче обіцяють під 8%, пройшов місяць, проценти не нараховані. Щось з'ясувати в цих чат-ботах не можливо. Усюди якісь відписки. Що робити, не підкажете? Можливо у когось були схожі трабли?
напишіть Ромі в чат (телеграм), він рішає любе голубе
_PORT_UA написав:Вітаю. Ситуація наступна, карта Хамелеон закрита по акції 80/20. Потім прийшла смс,що карта активна та можна користуватися як дебетною. Ок. Поклав кошти, наче обіцяють під 8%, пройшов місяць, проценти не нараховані. Щось з'ясувати в цих чат-ботах не можливо. Усюди якісь відписки. Що робити, не підкажете? Можливо у когось були схожі трабли?
напишіть Ромі в чат (телеграм), він рішає любе голубе