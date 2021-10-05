RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 434435436437

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:48

  _PORT_UA написав:Вітаю. Ситуація наступна, карта Хамелеон закрита по акції 80/20. Потім прийшла смс,що карта активна та можна користуватися як дебетною. Ок. Поклав кошти, наче обіцяють під 8%, пройшов місяць, проценти не нараховані. Щось з'ясувати в цих чат-ботах не можливо. Усюди якісь відписки. Що робити, не підкажете? Можливо у когось були схожі трабли?


напишіть Ромі в чат (телеграм), він рішає любе голубе :)
greenozon
 
Повідомлень: 14117
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:26

  Howl написав:
  _PORT_UA написав:Усюди якісь відписки.
Наприклад які?

наказан (с)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4514
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:18

  greenozon написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Ситуація наступна, карта Хамелеон закрита по акції 80/20. Потім прийшла смс,що карта активна та можна користуватися як дебетною. Ок. Поклав кошти, наче обіцяють під 8%, пройшов місяць, проценти не нараховані. Щось з'ясувати в цих чат-ботах не можливо. Усюди якісь відписки. Що робити, не підкажете? Можливо у когось були схожі трабли?


напишіть Ромі в чат (телеграм), він рішає любе голубе :)

Любе не рiшає.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 442
З нами з: 31.07.19
Подякував: 292 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:21

Re: Альфа-Банк

Що за Рома?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 980
З нами з: 09.02.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:26

  _PORT_UA написав:Що за Рома?

Смотрящій від банку за тєлєгой.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 04.03.15
Подякував: 200 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:34

  root написав:
  _PORT_UA написав:Що за Рома?

Смотрящій від банку за тєлєгой.

Є посилання на його аккаунт?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 980
З нами з: 09.02.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:38

  _PORT_UA написав:Є посилання на його аккаунт?


Зайдіть в групу офіційну, він там адмін начебто https://t.me/alfabankua
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 04.03.15
Подякував: 200 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 434435436437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Клиент_ і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 229, 230, 231
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2306 1280472
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 15:32
andreyiskra
Банк Власний Рахунок 1 ... 67, 68, 69
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
686 540285
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 15:20
cohan
Банк Глобус 1 ... 18, 19, 20
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
196 215058
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 14:42
ringM57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1744)
02.09.2022 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.