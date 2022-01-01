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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 438439440441>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 19:23

  Amethyst написав:А яким каналом думаєте гаситися?
Ви ж вивчаєте Виписку, от і подивитесь там приходні (погашення кредиту) і видаткові(покупка в магазі) операції. Для кожного каналу і типу операції є свій регламент.


гасив із пакетної Альфа картки за 1 день до дати договору до обіду прямо с додатку,
суму що надрукував Сенс на Хамелеон
але оці от 2-3-4-5 днів мене муляють..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 20:17

  greenozon написав:
  Amethyst написав:А яким каналом думаєте гаситися?
Ви ж вивчаєте Виписку, от і подивитесь там приходні (погашення кредиту) і видаткові(покупка в магазі) операції. Для кожного каналу і типу операції є свій регламент.


гасив із пакетної Альфа картки за 1 день до дати договору до обіду прямо с додатку,
суму що надрукував Сенс на Хамелеон
але оці от 2-3-4-5 днів мене муляють..

Така оп-я в оперчас проводиться поточною добою. Нема про що і говорити, якщо мова тільки про Грейс.
Але!
Ота ваша лічилка 2-3-4-5 відноситься до ВИТРАТ по картці і може таки додати шкоди при погашенні, якщо якась витрата проведеться в РД - останній день Розрахункового Періоду, і ви не хочете платити оту сотку під РКО для Загальної Заборгованості.
Те, що проведеться в РД треба буде догасити до кінця опердня :( Взагалі то всі проводки обробляються вже ранком, до 9:00. Буває, що Алка пригальмовює до 11..14:00. Було, що і після 16:00 щось з'являлося :mrgreen:
Частіше всього правильна сума під РКО відома вже на 9:00 в РД і вже не буде змінюватися.
Не за день, не за 2, а на 9:00 в РД. Ото до обіду спокійно її мона погасити свайпом в Сенсі.
Особливо обережні не роблять витрат вже за 2..3 робочі дні до РД :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 13:29

Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:04

  sergia написав:Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?

Сьогодні у ПУМБі хотів зняти 200$ - сказали, треба замовляти :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:11

  sergia написав:Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?

По різному. От в 13 від-ні мона 1000 з назкоку, а от на Троє треба замовляти за 5 днів, їм страшно тримати цю суму )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:22

  sergia написав:Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?

на Ленінградці в більш гарячі часи дали без питань
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:36

Re: Альфа-Банк

Цікаво в чому може бути проблема із додатком Сенс: при вході чорний екран, допомагає тільки видалення і повторна установка. Тоді перший раз можна зареєструватись і зайти і все: при повторній авторизації замість вводу пін-коду знову чорний екран. Все так відбувається через домашній інтернет від місцевого провайдера. Через мобільний інтернет Vodafone все працює нормально, в тому числі і ввід пін-коду при вході. А через мобільний інтернет Київстару нічого не працює, навіть реєстрація після переустановки додатку. Таке враження, ніби якийсь запит іде кудись в росію і частина провайдерів його блокує, а частина - ні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 05 вер, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:37

  Amethyst написав:
  sergia написав:Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?

По різному. От в 13 від-ні мона 1000 з назкоку, а от на Троє треба замовляти за 5 днів, їм страшно тримати цю суму )

Зрозуміло, але я не з Києва. Тепла лінія відповіла що більше 1000 треба замовляти та чекати 10 днів
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:39

  Дюрі-бачі написав:Цікаво в чому може бути проблема із додатком Сенс: при вході чорний екран, допомагає тільки видалення і повторна установка. Тоді перший раз можна зайти і все: при повторній авторизації замість вводу пін-коду знову чорний екран. Все так відбувається через домашній інтернет від місцевого провайдера. Через мобільний інтернет Vodafone все працює нормально, в тому числі і ввід пін-коду при вході. А через мобільний інтернет Київстару нічого не працює, навіть реєестрація після переустановки додатку.
Таке враження, ніби якийсь запит іде кудись в Росію і частина провайдерів його блокує, а частина - ні.

Через мобільний київстар, роутер працює нормально що на смарті, що на компі.
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:20

Re: Альфа-Банк

  sergia написав:Через мобільний київстар, роутер працює нормально що на смарті, що на компі.
В мене так само через день буває на Водафоні. Допомагає просто відкрити список активних застосунків на телефоні і свайпом його примусово закрити. Тоді після цього відкривається нормально. Думаю, проблема з кешем.
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