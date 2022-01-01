гасив із пакетної Альфа картки за 1 день до дати договору до обіду прямо с додатку,
суму що надрукував Сенс на Хамелеон
але оці от 2-3-4-5 днів мене муляють..
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Додано: Нед 04 вер, 2022 19:23
гасив із пакетної Альфа картки за 1 день до дати договору до обіду прямо с додатку,
суму що надрукував Сенс на Хамелеон
але оці от 2-3-4-5 днів мене муляють..
Додано: Нед 04 вер, 2022 20:17
Така оп-я в оперчас проводиться поточною добою. Нема про що і говорити, якщо мова тільки про Грейс.
Але!
Ота ваша лічилка 2-3-4-5 відноситься до ВИТРАТ по картці і може таки додати шкоди при погашенні, якщо якась витрата проведеться в РД - останній день Розрахункового Періоду, і ви не хочете платити оту сотку під РКО для Загальної Заборгованості.
Те, що проведеться в РД треба буде догасити до кінця опердня Взагалі то всі проводки обробляються вже ранком, до 9:00. Буває, що Алка пригальмовює до 11..14:00. Було, що і після 16:00 щось з'являлося
Частіше всього правильна сума під РКО відома вже на 9:00 в РД і вже не буде змінюватися.
Не за день, не за 2, а на 9:00 в РД. Ото до обіду спокійно її мона погасити свайпом в Сенсі.
Особливо обережні не роблять витрат вже за 2..3 робочі дні до РД
Додано: Пон 05 вер, 2022 13:29
Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?
Додано: Пон 05 вер, 2022 15:04
Додано: Пон 05 вер, 2022 16:11
Додано: Пон 05 вер, 2022 16:22
Додано: Пон 05 вер, 2022 16:36
Re: Альфа-Банк
Цікаво в чому може бути проблема із додатком Сенс: при вході чорний екран, допомагає тільки видалення і повторна установка. Тоді перший раз можна зареєструватись і зайти і все: при повторній авторизації замість вводу пін-коду знову чорний екран. Все так відбувається через домашній інтернет від місцевого провайдера. Через мобільний інтернет Vodafone все працює нормально, в тому числі і ввід пін-коду при вході. А через мобільний інтернет Київстару нічого не працює, навіть реєстрація після переустановки додатку. Таке враження, ніби якийсь запит іде кудись в росію і частина провайдерів його блокує, а частина - ні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 05 вер, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 вер, 2022 16:37
Зрозуміло, але я не з Києва. Тепла лінія відповіла що більше 1000 треба замовляти та чекати 10 днів
Додано: Пон 05 вер, 2022 16:39
Через мобільний київстар, роутер працює нормально що на смарті, що на компі.
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:20
Re: Альфа-Банк
В мене так само через день буває на Водафоні. Допомагає просто відкрити список активних застосунків на телефоні і свайпом його примусово закрити. Тоді після цього відкривається нормально. Думаю, проблема з кешем.
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