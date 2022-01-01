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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 438439440441

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:46

  sergia написав:Зрозуміло, але я не з Києва. Тепла лінія відповіла що більше 1000 треба замовляти та чекати 10 днів

Швидше за все 10 робочих днів...
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:43

  ScaryBee написав:
  sergia написав:Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?

на Ленінградці в більш гарячі часи дали без питань

Дарниця
sens
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