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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:46
sergia написав:
Зрозуміло, але я не з Києва. Тепла лінія відповіла що більше 1000 треба замовляти та чекати 10 днів
Швидше за все 10 робочих
днів...
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Додано: Пон 05 вер, 2022 20:43
ScaryBee написав: sergia написав:
Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?
на Ленінградці в більш гарячі часи дали без питань
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