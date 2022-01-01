Amethyst написав:А яким каналом думаєте гаситися? Ви ж вивчаєте Виписку, от і подивитесь там приходні (погашення кредиту) і видаткові(покупка в магазі) операції. Для кожного каналу і типу операції є свій регламент.
гасив із пакетної Альфа картки за 1 день до дати договору до обіду прямо с додатку, суму що надрукував Сенс на Хамелеон але оці от 2-3-4-5 днів мене муляють..
Така оп-я в оперчас проводиться поточною добою. Нема про що і говорити, якщо мова тільки про Грейс. Але! Ота ваша лічилка 2-3-4-5 відноситься до ВИТРАТ по картці і може таки додати шкоди при погашенні, якщо якась витрата проведеться в РД - останній день Розрахункового Періоду, і ви не хочете платити оту сотку під РКО для Загальної Заборгованості. Те, що проведеться в РД треба буде догасити до кінця опердня Взагалі то всі проводки обробляються вже ранком, до 9:00. Буває, що Алка пригальмовює до 11..14:00. Було, що і після 16:00 щось з'являлося Частіше всього правильна сума під РКО відома вже на 9:00 в РД і вже не буде змінюватися. Не за день, не за 2, а на 9:00 в РД. Ото до обіду спокійно її мона погасити свайпом в Сенсі. Особливо обережні не роблять витрат вже за 2..3 робочі дні до РД
Дякую експерту за слушні поради, але ще цікавить такий момент - якщо дата РД випала на вихідний - субота чи неділя, як тоді, теж день в день чи краще в п'ятницю накормити слоніка
а в кого як швидко закривався кредит за акцією 80/20? бо в мене вже пройшло 82 дні, а банк морозиться. другий місяяць банк вимкнув мені можливість користуватися кешбеком, "бо виникла технічна заборгованість". банк щодня годує обіцянками пробачити кредит "найближчими днями", і конкретики не надає.
valweb написав:а в кого як швидко закривався кредит за акцією 80/20? бо в мене вже пройшло 82 дні, а банк морозиться. другий місяяць банк вимкнув мені можливість користуватися кешбеком, "бо виникла технічна заборгованість". банк щодня годує обіцянками пробачити кредит "найближчими днями", і конкретики не надає.
После того, как Алла сменила пол и стала Сеня, такие вопросы решаем в телеге через Романа
valweb написав:а в кого як швидко закривався кредит за акцією 80/20? бо в мене вже пройшло 82 дні, а банк морозиться. другий місяяць банк вимкнув мені можливість користуватися кешбеком, "бо виникла технічна заборгованість". банк щодня годує обіцянками пробачити кредит "найближчими днями", і конкретики не надає.
Долг закрывается после получения справки о его закрытии. Её отправляют на адрес Укрпочтой, а если ваш адрес на оккупированной территории или по какой то другой причине не обслуживается Укрпочтой, то надо или явиться в отделение банка для получения этой справки, или запросить на емейл, распечатать, подписать и отправить в банк. При получении по Укрпочте достаточно факта отправки этой справки банком.