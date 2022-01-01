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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 438439440441

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:46

  sergia написав:Зрозуміло, але я не з Києва. Тепла лінія відповіла що більше 1000 треба замовляти та чекати 10 днів

Швидше за все 10 робочих днів...
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:43

  ScaryBee написав:
  sergia написав:Готівку до 1000 у відділенні без проблем можливо зняти чи треба замовляти?

на Ленінградці в більш гарячі часи дали без питань

Дарниця
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 08:41

  Amethyst написав:
  greenozon написав:
  Amethyst написав:А яким каналом думаєте гаситися?
Ви ж вивчаєте Виписку, от і подивитесь там приходні (погашення кредиту) і видаткові(покупка в магазі) операції. Для кожного каналу і типу операції є свій регламент.


гасив із пакетної Альфа картки за 1 день до дати договору до обіду прямо с додатку,
суму що надрукував Сенс на Хамелеон
але оці от 2-3-4-5 днів мене муляють..

Така оп-я в оперчас проводиться поточною добою. Нема про що і говорити, якщо мова тільки про Грейс.
Але!
Ота ваша лічилка 2-3-4-5 відноситься до ВИТРАТ по картці і може таки додати шкоди при погашенні, якщо якась витрата проведеться в РД - останній день Розрахункового Періоду, і ви не хочете платити оту сотку під РКО для Загальної Заборгованості.
Те, що проведеться в РД треба буде догасити до кінця опердня :( Взагалі то всі проводки обробляються вже ранком, до 9:00. Буває, що Алка пригальмовює до 11..14:00. Було, що і після 16:00 щось з'являлося :mrgreen:
Частіше всього правильна сума під РКО відома вже на 9:00 в РД і вже не буде змінюватися.
Не за день, не за 2, а на 9:00 в РД. Ото до обіду спокійно її мона погасити свайпом в Сенсі.
Особливо обережні не роблять витрат вже за 2..3 робочі дні до РД :idea:


Дякую експерту за слушні поради, але ще цікавить такий момент - якщо дата РД
випала на вихідний - субота чи неділя, як тоді, теж день в день чи краще в п'ятницю накормити слоніка :P
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 09:46

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:Дякую експерту за слушні поради, але ще цікавить такий момент - якщо дата РД
випала на вихідний - субота чи неділя, як тоді, теж день в день чи краще в п'ятницю накормити слоніка :P

Тоді тільки п'ятниця, так як РД випадає на вихідний день, тоді РД переноситься на робочий день до РД.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 09:51

80/20

а в кого як швидко закривався кредит за акцією 80/20? бо в мене вже пройшло 82 дні, а банк морозиться. другий місяяць банк вимкнув мені можливість користуватися кешбеком, "бо виникла технічна заборгованість".
банк щодня годує обіцянками пробачити кредит "найближчими днями", і конкретики не надає.
valweb
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:32

  valweb написав:а в кого як швидко закривався кредит за акцією 80/20? бо в мене вже пройшло 82 дні, а банк морозиться. другий місяяць банк вимкнув мені можливість користуватися кешбеком, "бо виникла технічна заборгованість".
банк щодня годує обіцянками пробачити кредит "найближчими днями", і конкретики не надає.

После того, как Алла сменила пол и стала Сеня, такие вопросы решаем в телеге через Романа
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:08

  valweb написав:а в кого як швидко закривався кредит за акцією 80/20? бо в мене вже пройшло 82 дні, а банк морозиться. другий місяяць банк вимкнув мені можливість користуватися кешбеком, "бо виникла технічна заборгованість".
банк щодня годує обіцянками пробачити кредит "найближчими днями", і конкретики не надає.

Долг закрывается после получения справки о его закрытии. Её отправляют на адрес Укрпочтой, а если ваш адрес на оккупированной территории или по какой то другой причине не обслуживается Укрпочтой, то надо или явиться в отделение банка для получения этой справки, или запросить на емейл, распечатать, подписать и отправить в банк. При получении по Укрпочте достаточно факта отправки этой справки банком.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:08

Re: Альфа-Банк

Подскажите, какие условия надо выполнить чтобы не платит абонплату за пакет вайт?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:27

  andreyiskra написав:Подскажите, какие условия надо выполнить чтобы не платит абонплату за пакет вайт?

від 10 покупок карткою (або на суму від 2 500 грн) або зберігайте залишок на вкладах та рахунках від 50 000 грн
https://alfabank.ua/packages
Bosstone
 
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