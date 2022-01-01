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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 440441442443>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:04

  копейка написав:
  Bosstone написав:
  andreyiskra написав:Подскажите, какие условия надо выполнить чтобы не платит абонплату за пакет вайт?

від 10 покупок карткою (або на суму від 2 500 грн) або зберігайте залишок на вкладах та рахунках від 50 000 грн
https://alfabank.ua/packages

Оплата інтернету, мобілки та комунальні теж підходять?

Так, причому прям з Сенсу по його шаблонах з Пакетки. І Лічильник зразу рахує оп-ю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:07

Re: Альфа-Банк

10 покупок на любую сумму или несколько покупок общей суммой больше 2500?
пару раз залить полный бак?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:09

  andreyiskra написав:10 покупок на любую сумму или несколько покупок общей суммой больше 2500?
пару раз залить полный бак?

И так, и так подходит.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:10

Re: Альфа-Банк

  andreyiskra написав:больше 2500

не меньше
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:10

  andreyiskra написав:Подскажите, какие условия надо выполнить чтобы не платит абонплату за пакет вайт?


А у вас пише що треба платити? В мене пакет Блек правда, і в додатку 0 за обслуговування.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:23

  PUnder написав:
  andreyiskra написав:Подскажите, какие условия надо выполнить чтобы не платит абонплату за пакет вайт?


А у вас пише що треба платити? В мене пакет Блек правда, і в додатку 0 за обслуговування.

Теж саме на вайт.
Як можна виконувати з 09 місяця умови, якщо вони діють з 01.10? :twisted:
Вони ж умови спотворили, мабуть, так і в сенсі глюкаво.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:36

  копейка написав:Теж саме на вайт.
Як можна виконувати з 09 місяця умови, якщо вони діють з 01.10? :twisted:
Вони ж умови спотворили, мабуть, так і в сенсі глюкаво.

Ну у меня уже цифирки выполнения Free по условию депозита появились, поэтому я бы ожидал, что у тех, у кого условие не выполнено, уже не Free. Но у смузистов ничему не удивлюсь.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:21

замовлення готівки в Альфі
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 0%BA%D1%83
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:21

подскажите:
вот Алла вела мзду 100 грн. по Хамелеону.
как это будет?
у меня лимит 29К вот раньше - я оставлял там 1 грн и Алла оттуда списывала свои 30 копеек.
Что теперь оставлять неиспользованных 101 грн?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:37

Re: Альфа-Банк

якщо кому валюту не видавали, то скоро буде https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html
vkladchiik
 
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