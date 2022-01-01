Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:04
копейка написав: Bosstone написав: andreyiskra написав:
Подскажите, какие условия надо выполнить чтобы не платит абонплату за пакет вайт?
від 10 покупок карткою (або на суму від 2 500 грн) або зберігайте залишок на вкладах та рахунках від 50 000 грн
https://alfabank.ua/packages
Оплата інтернету, мобілки та комунальні теж підходять?
Так, причому прям з Сенсу по його шаблонах з Пакетки. І Лічильник зразу рахує оп-ю
Amethyst
Повідомлень: 3056
З нами з: 05.05.21
Подякував: 190 раз.
Подякували: 563 раз.
Профіль
1
7
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:07
10 покупок на любую сумму или несколько покупок общей суммой больше 2500?
пару раз залить полный бак?
andreyiskra
Повідомлень: 1263
З нами з: 28.01.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 58 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:09
andreyiskra написав:
10 покупок на любую сумму или несколько покупок общей суммой больше 2500?
пару раз залить полный бак?
И так, и так подходит.
lloydbanksua
Повідомлень: 1171
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:10
andreyiskra написав:
больше 2500
не меньше
Amethyst
Повідомлень: 3056
З нами з: 05.05.21
Подякував: 190 раз.
Подякували: 563 раз.
Профіль
1
7
Додано: Вів 06 вер, 2022 16:10
andreyiskra написав:
Подскажите, какие условия надо выполнить чтобы не платит абонплату за пакет вайт?
А у вас пише що треба платити? В мене пакет Блек правда, і в додатку 0 за обслуговування.
PUnder
Повідомлень: 1315
З нами з: 02.08.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 176 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 16:23
PUnder написав: andreyiskra написав:
Подскажите, какие условия надо выполнить чтобы не платит абонплату за пакет вайт?
А у вас пише що треба платити? В мене пакет Блек правда, і в додатку 0 за обслуговування.
Теж саме на вайт.
Як можна виконувати з 09 місяця умови, якщо вони діють з 01.10?
Вони ж умови спотворили, мабуть, так і в сенсі глюкаво.
копейка
Повідомлень: 453
З нами з: 31.07.19
Подякував: 300 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 16:36
копейка написав:
Теж саме на вайт.
Як можна виконувати з 09 місяця умови, якщо вони діють з 01.10?
Вони ж умови спотворили, мабуть, так і в сенсі глюкаво.
Ну у меня уже цифирки выполнения Free по условию депозита появились, поэтому я бы ожидал, что у тех, у кого условие не выполнено, уже не Free. Но у смузистов ничему не удивлюсь.
moveton
Повідомлень: 2284
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 222 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 18:21
greenozon
Повідомлень: 14134
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1305 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Вів 06 вер, 2022 20:21
подскажите:
вот Алла вела мзду 100 грн. по Хамелеону. как это будет? у меня лимит 29К вот раньше - я оставлял там 1 грн и Алла оттуда списывала свои 30 копеек. Что теперь оставлять неиспользованных 101 грн?
uaprofi
Повідомлень: 5354
З нами з: 21.04.11
Подякував: 803 раз.
Подякували: 616 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 вер, 2022 20:37
vkladchiik
Повідомлень: 318
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
2323
1284021
199
215951
Вів 06 вер, 2022 21:20 sens
486
517213