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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 440441442443

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:11

  greenozon написав:замовлення готівки в Альфі
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 0%BA%D1%83

4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму,
що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 5-ть (п’ять) робочих днів (без урахування вихідних
і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому, для Клієнтів «А-Клубу» таке попередження Банку здійснюється за 1 (один) робочий день (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів та у випадку бажання одноразово отримати суму в розмірі,
що перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку.

і де там про 10 дн? П'ЯТЬ бачу... Алка-казкаррр, дограється :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:13

  uaprofi написав:подскажите:
вот Алла вела мзду 100 грн. по Хамелеону.
как это будет?
у меня лимит 29К вот раньше - я оставлял там 1 грн и Алла оттуда списывала свои 30 копеек.
Что теперь оставлять неиспользованных 101 грн?

Та спише в мінус, через +30 дн (до наступної РД) спокійно погасите, без штрафів... Хай Алка почекає, зі своїми то викрутасами :(
Ха.. аднака може горіхи не нараховувати...Треба перевірити!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:22

  Amethyst написав:і де там про 10 дн? П'ЯТЬ бачу... Алка-казкаррр, дограється :)

Дочка чатом замовляла вчора, замовила на 19 вересня. Але сьодні заглянула в відділення, знаоймий менагер, три людини и дві години в черзі до каси, врешті зняла с карти потрібну суму. Довго, як на мене.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:56

  Amethyst написав:
  uaprofi написав:подскажите:
вот Алла вела мзду 100 грн. по Хамелеону.
как это будет?
у меня лимит 29К вот раньше - я оставлял там 1 грн и Алла оттуда списывала свои 30 копеек.
Что теперь оставлять неиспользованных 101 грн?

Та спише в мінус, через +30 дн (до наступної РД) спокійно погасите, без штрафів... Хай Алка почекає, зі своїми то викрутасами :(
Ха.. аднака може горіхи не нараховувати...Треба перевірити!


вы намекаете что на карте с КЛ 29К в расчётную дату станет -29100,30 грн (из них 100 комиссия + 0.30 грн %) и могу в последующие 30дней после расчетной даты для сохранения льготного периода просто пополнить и потратить 2900 грн.
У меня что так будет возрастать каждый месяц КЛ на 100 грн?
льготный период будет сохраняться?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 23:47

  moveton написав:
  копейка написав:Теж саме на вайт.
Як можна виконувати з 09 місяця умови, якщо вони діють з 01.10? :twisted:
Вони ж умови спотворили, мабуть, так і в сенсі глюкаво.

Ну у меня уже цифирки выполнения Free по условию депозита появились, поэтому я бы ожидал, что у тех, у кого условие не выполнено, уже не Free. Но у смузистов ничему не удивлюсь.

Нет, у меня ничего не выполнялось - free.
копейка
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