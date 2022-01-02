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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 441442443444

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Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 09:00

  Amethyst написав:думаю до 30К так точно можна кредлимит догнать :wink:
Вот ток не знаю как будет выглядеть сумма в ОМП: толи 2900/10+100, то ли (2900+100)/10

Ошибаетесь. Висит -100 гривен на счету без изменений!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:09

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:думаю до 30К так точно можна кредлимит догнать :wink:
Вот ток не знаю как будет выглядеть сумма в ОМП: толи 2900/10+100, то ли (2900+100)/10

Ошибаетесь. Висит -100 гривен на счету без изменений!

Ну я пока не ошибаюсь. Я думаю :)
А шо значит "висит"? Она просто как долг висит, как овер или таки добавили в ОНП?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:51

Гривню закинуту через банкомат кеш ин на Вайт можна одразу СЕПити?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:53

  novichok написав:Гривню закинуту через банкомат кеш ин на Вайт можна одразу СЕПити?

Да, сеня за овер на дебетке не наказывает. Поэтому в этом случае регламент проводок можно игнорировать.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:08

  Amethyst написав:А шо значит "висит"? Она просто как долг висит, как овер или таки добавили в ОНП?

Лимит 9100, остаток на РД 0. ОМП насчитан 1000. Хотя раньше было округление в меньшую сторону до 50 грн. (то есть 900 должно было бы быть). Как узнать, что овер (который наверняка)?
Vorlon
 
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  #<1 ... 441442443444
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