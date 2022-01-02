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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 09:00
Amethyst написав:
думаю до 30К так точно можна кредлимит догнать
Вот ток не знаю как будет выглядеть сумма в ОМП: толи 2900/10+100, то ли (2900+100)/10
Ошибаетесь. Висит -100 гривен на счету без изменений!
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Vorlon
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Додано: Сер 07 вер, 2022 10:09
Vorlon написав: Amethyst написав:
думаю до 30К так точно можна кредлимит догнать
Вот ток не знаю как будет выглядеть сумма в ОМП: толи 2900/10+100, то ли (2900+100)/10
Ошибаетесь. Висит -100 гривен на счету без изменений!
Ну я пока не ошибаюсь. Я думаю
А шо значит "висит"? Она просто как долг висит, как овер или таки добавили в ОНП?
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Amethyst
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Додано: Сер 07 вер, 2022 12:51
Гривню закинуту через банкомат кеш ин на Вайт можна одразу СЕПити?
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novichok
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Додано: Сер 07 вер, 2022 14:53
novichok написав:
Гривню закинуту через банкомат кеш ин на Вайт можна одразу СЕПити?
Да, сеня за овер на дебетке не наказывает. Поэтому в этом случае регламент проводок можно игнорировать.
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Bosstone
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:08
Amethyst написав:
А шо значит "висит"? Она просто как долг висит, как овер или таки добавили в ОНП?
Лимит 9100, остаток на РД 0. ОМП насчитан 1000. Хотя раньше было округление в меньшую сторону до 50 грн. (то есть 900 должно было бы быть). Как узнать, что овер (который наверняка)?
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Vorlon
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