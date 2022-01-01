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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 21:50
Раніше описував
порядок дій в кабінеті податкової https://cabinet.tax.gov.ua/login
Зараз вже є можливість підписати запит хмарним підписом Дія.підпис (за наявності біометричних документів) або Smart id, а не лише файловим ключем від привату. Приватівські ключі можна контролювати на сайті https://acsk.privatbank.ua/certificates/personal
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