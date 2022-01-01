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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 442443444445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:50

Re: Альфа-Банк

Раніше описував порядок дій в кабінеті податкової https://cabinet.tax.gov.ua/login
Зараз вже є можливість підписати запит хмарним підписом Дія.підпис (за наявності біометричних документів) або Smart id, а не лише файловим ключем від привату. Приватівські ключі можна контролювати на сайті https://acsk.privatbank.ua/certificates/personal
Bosstone
 
Повідомлень: 2184
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 07:52

Добрый день! Подскажите, с валютой карты фасткард без проблем можно оплатить заказ на Али и Амазоне? Один из оплат где-то 380$
Mutabor
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Повідомлень: 1677
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:04

Альфа від сьогодні (треба оновити додаток) надав можливість купувати валютні ОВДП
дохідність до 4%
покупка від 1 бумаги

Деталі https://alfabank.ua/news/u-sense-supera ... skovi-ovdp
greenozon
 
Повідомлень: 14145
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