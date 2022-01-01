Зараз вже є можливість підписати запит хмарним підписом Дія.підпис (за наявності біометричних документів) або Smart id, а не лише файловим ключем від привату. Приватівські ключі можна контролювати на сайті
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:50
Re: Альфа-Банк
Раніше описував порядок дій в кабінеті податкової
Зараз вже є можливість підписати запит хмарним підписом Дія.підпис (за наявності біометричних документів) або Smart id, а не лише файловим ключем від привату. Приватівські ключі можна контролювати на сайті
Додано: Чет 08 вер, 2022 07:52
Добрый день! Подскажите, с валютой карты фасткард без проблем можно оплатить заказ на Али и Амазоне? Один из оплат где-то 380$
Додано: Чет 08 вер, 2022 10:04
Альфа від сьогодні (треба оновити додаток) надав можливість купувати валютні ОВДП
дохідність до 4%
покупка від 1 бумаги
Деталі
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