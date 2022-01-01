Зараз вже є можливість підписати запит хмарним підписом Дія.підпис (за наявності біометричних документів) або Smart id, а не лише файловим ключем від привату. Приватівські ключі можна контролювати на сайті
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:50
Re: Альфа-Банк
Раніше описував порядок дій в кабінеті податкової
Зараз вже є можливість підписати запит хмарним підписом Дія.підпис (за наявності біометричних документів) або Smart id, а не лише файловим ключем від привату. Приватівські ключі можна контролювати на сайті
Додано: Чет 08 вер, 2022 07:52
Добрый день! Подскажите, с валютой карты фасткард без проблем можно оплатить заказ на Али и Амазоне? Один из оплат где-то 380$
Додано: Чет 08 вер, 2022 10:04
Альфа від сьогодні (треба оновити додаток) надав можливість купувати валютні ОВДП
дохідність до 4%
покупка від 1 бумаги
Деталі
Додано: Чет 08 вер, 2022 11:04
Вибачте за офтоп. Таможенних поборів не боїтеся за товар з такою сумою? Мені дуже недавно теліпончик з Алі за 160 долярів таможня задержала, упаковку розпотрошила і потім без додаткових нарахувань далі мені відправила. Легким переляком відбувся. (Або вкрали, або платить )
Додано: Чет 08 вер, 2022 11:08
Вовка боятися.... Навіть якщо нарахують, в моєму випадку і тоді буде на 20 відсотків дешевше, чим у наших бариг, які ціни помножили на 1,5-2
Додано: Чет 08 вер, 2022 11:09
Вау! 4% за долларовые бумаги с погашением 27.04.2023 и, я так понимаю, без поборов, тогда, как в Привате за них же только 3.7% и куча комисов. И даже для любителей евро процент лучше. Выгоднее, чем у Мони с которого ещё потом не пойми удастся ли валюту обналичить. Прямо глазам не верю.
Додано: Чет 08 вер, 2022 11:20
Купівля виключно за валюту чи можливі варіанти?
Додано: Чет 08 вер, 2022 11:23
лише за власну валюту
ну і про всяк випадок нагадаю - 4% це чиста дохідність (0% податків)
Додано: Чет 08 вер, 2022 11:49
Re: Альфа-Банк
Так Алла продает не по 1к, а дороже. Чего так? Их заработок типа?
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:04
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