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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:11

  antey718 написав:Тому що на облігацію вже набігли певні відсотки, от вони й продають з тими відсотками що набігли.

Даже дешевле. Вышеупомянутые с погашением в апреле имеют номинальную доходность 3.7%. Видимо, Алла с дисконтом (т.е. своим убытком) продаёт. Какой уж там заработок.
moveton
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  #<1 ... 443444445446
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