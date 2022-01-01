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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:11
antey718 написав:
Тому що на облігацію вже набігли певні відсотки, от вони й продають з тими відсотками що набігли.
Даже дешевле. Вышеупомянутые с погашением в апреле имеют номинальную доходность 3.7%. Видимо, Алла с дисконтом (т.е. своим убытком) продаёт. Какой уж там заработок.
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moveton
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