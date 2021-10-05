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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
12
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:11

  antey718 написав:Тому що на облігацію вже набігли певні відсотки, от вони й продають з тими відсотками що набігли.

Даже дешевле. Вышеупомянутые с погашением в апреле имеют номинальную доходность 3.7%. Видимо, Алла с дисконтом (т.е. своим убытком) продаёт. Какой уж там заработок.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:10

Re: Альфа-Банк

Фрідман знову млрд хоче впхати:
Альфа-Банк-Україна, дочірня компанія Альфа-Банку, запропонував офіційним особам у Києві дозволити пану Фрідману перевести 1 мільярд доларів з його особистих статків в банк, повідомив Роман Шпек, голова наглядової ради фінансової установи. За його словами, ці гроші могли б бути використані для фінансування критично важливих проектів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою.
“Банк хотів би, як один з найбільших приватних банків в Україні, системних банків, бути активним гравцем у відновленні української економіки після війни”, – сказав пан Шпек, колишній міністр фінансів України.
Пан Шпек повідомив, що Альфа-Банк Україна направив свою пропозицію до Національного банку України в червні. Прес-секретар Національного банку України, який здійснює нагляд за фінансовим сектором і повинен був би схвалити таку передачу, не відповіла на прохання про коментар.
Пан Шпек заперечив, що пропонований переказ був призначений для забезпечення послаблення санкцій.
https://enovosty.com/uk/politika-ukr/fu ... ya-sankcij
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:21

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ScaryBee
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