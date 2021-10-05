Альфа-Банк-Україна, дочірня компанія Альфа-Банку, запропонував офіційним особам у Києві дозволити пану Фрідману перевести 1 мільярд доларів з його особистих статків в банк, повідомив Роман Шпек, голова наглядової ради фінансової установи. За його словами, ці гроші могли б бути використані для фінансування критично важливих проектів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою. “Банк хотів би, як один з найбільших приватних банків в Україні, системних банків, бути активним гравцем у відновленні української економіки після війни”, – сказав пан Шпек, колишній міністр фінансів України. Пан Шпек повідомив, що Альфа-Банк Україна направив свою пропозицію до Національного банку України в червні. Прес-секретар Національного банку України, який здійснює нагляд за фінансовим сектором і повинен був би схвалити таку передачу, не відповіла на прохання про коментар. Пан Шпек заперечив, що пропонований переказ був призначений для забезпечення послаблення санкцій. https://enovosty.com/uk/politika-ukr/fu ... ya-sankcij