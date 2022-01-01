Альфа-Банк-Україна, дочірня компанія Альфа-Банку, запропонував офіційним особам у Києві дозволити пану Фрідману перевести 1 мільярд доларів з його особистих статків в банк, повідомив Роман Шпек, голова наглядової ради фінансової установи. За його словами, ці гроші могли б бути використані для фінансування критично важливих проектів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою. “Банк хотів би, як один з найбільших приватних банків в Україні, системних банків, бути активним гравцем у відновленні української економіки після війни”, – сказав пан Шпек, колишній міністр фінансів України. Пан Шпек повідомив, що Альфа-Банк Україна направив свою пропозицію до Національного банку України в червні. Прес-секретар Національного банку України, який здійснює нагляд за фінансовим сектором і повинен був би схвалити таку передачу, не відповіла на прохання про коментар. Пан Шпек заперечив, що пропонований переказ був призначений для забезпечення послаблення санкцій. https://enovosty.com/uk/politika-ukr/fu ... ya-sankcij
копейка написав:Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів. У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха?? В Сенсе теж - задарма. Алка мишей не ловить.
копейка написав:Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів. У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха?? В Сенсе теж - задарма. Алка мишей не ловить.
копейка написав:Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів. У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха?? В Сенсе теж - задарма. Алка мишей не ловить.
Все є в примітках https://alfabank.ua/uploads/1/6591-0108 ... aphite.pdf Ще Якщо на момент списання Плати за пакет на Рахунках (в т.ч. Рахунку «Дохідний сейф» ) недостатньо коштів для оплати Клієнтом Плати за пакет, Банк має право виконати списання коштів з Рахунку у розмірі заборгованості Клієнта перед Банком по сплаті послуг Банку, у тому числі за рахунок несанкціонованої кредитної заборгованості. В Сєні навіть додали надпис "Умови за минулий місяць"
копейка написав:Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів. У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха?? В Сенсе теж - задарма. Алка мишей не ловить.
за абонку в пакетах и за смс Алла списывает в счет несанкционированной задолженности (в минус). Только плату за неактивность счета (при отсутствии движений по нему в теч. полугода) списывает из положительного баланса по нему, а если денег нет, - то не списывает. Во всех остальных случаях - списывает в минус.
за абонку в пакетах и за смс Алла списывает в счет несанкционированной задолженности (в минус). Только плату за неактивность счета (при отсутствии движений по нему в теч. полугода) списывает из положительного баланса по нему, а если денег нет, - то не списывает. Во всех остальных случаях - списывает в минус.
Так вопрос не из каких средств списывает, а где сейчас в тарифах есть про необходимость выполнения абонки по пакеткам, какой комис и какие необходимые условия бесплатности? В Хамоне в тарифах про 100 грн РКО есть, я об этом и указала, а в пакетках - нет в тарифах.