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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 444445446447>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
12
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:11

  antey718 написав:Тому що на облігацію вже набігли певні відсотки, от вони й продають з тими відсотками що набігли.

Даже дешевле. Вышеупомянутые с погашением в апреле имеют номинальную доходность 3.7%. Видимо, Алла с дисконтом (т.е. своим убытком) продаёт. Какой уж там заработок.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:10

Re: Альфа-Банк

Фрідман знову млрд хоче впхати:
Альфа-Банк-Україна, дочірня компанія Альфа-Банку, запропонував офіційним особам у Києві дозволити пану Фрідману перевести 1 мільярд доларів з його особистих статків в банк, повідомив Роман Шпек, голова наглядової ради фінансової установи. За його словами, ці гроші могли б бути використані для фінансування критично важливих проектів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою.
“Банк хотів би, як один з найбільших приватних банків в Україні, системних банків, бути активним гравцем у відновленні української економіки після війни”, – сказав пан Шпек, колишній міністр фінансів України.
Пан Шпек повідомив, що Альфа-Банк Україна направив свою пропозицію до Національного банку України в червні. Прес-секретар Національного банку України, який здійснює нагляд за фінансовим сектором і повинен був би схвалити таку передачу, не відповіла на прохання про коментар.
Пан Шпек заперечив, що пропонований переказ був призначений для забезпечення послаблення санкцій.
https://enovosty.com/uk/politika-ukr/fu ... ya-sankcij
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:21

Ой+ все впускати нічого не випускати
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:59

Re: Альфа-Банк

Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів.
У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха??
В Сенсе теж - задарма.
Алка мишей не ловить.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:32

  копейка написав:Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів.
У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха??
В Сенсе теж - задарма.
Алка мишей не ловить.

По факту списали 100 грн
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:05

  andyteam написав:
  копейка написав:Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів.
У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха??
В Сенсе теж - задарма.
Алка мишей не ловить.

По факту списали 100 грн


За кредитки все есть в тарифах https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf (7.1.1)
За абонку в пакетках - нет https://alfabank.ua/uploads/1/6591-01082022_tarrifs_white_black_graphite.pdf.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:21

  копейка написав:
  andyteam написав:
  копейка написав:Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів.
У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха??
В Сенсе теж - задарма.
Алка мишей не ловить.

По факту списали 100 грн


За кредитки все есть в тарифах https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf (7.1.1)
За абонку в пакетках - нет https://alfabank.ua/uploads/1/6591-01082022_tarrifs_white_black_graphite.pdf.

Все є в примітках https://alfabank.ua/uploads/1/6591-0108 ... aphite.pdf
Ще Якщо на момент списання Плати
за пакет на Рахунках (в т.ч. Рахунку «Дохідний сейф» ) недостатньо коштів для оплати Клієнтом Плати за пакет, Банк має
право виконати списання коштів з Рахунку у розмірі заборгованості Клієнта перед Банком по сплаті послуг Банку, у тому
числі за рахунок несанкціонованої кредитної заборгованості.
В Сєні навіть додали надпис "Умови за минулий місяць"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:28

  копейка написав:
  andyteam написав:
  копейка написав:Так щодо пакетів у тарифах за абонку так нічого і немає, наскільки я бачу без окулярів.
У хамоні вже додали, а тут що вирішили поскубти лоха??
В Сенсе теж - задарма.
Алка мишей не ловить.

По факту списали 100 грн


За кредитки все есть в тарифах https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf (7.1.1)
За абонку в пакетках - нет https://alfabank.ua/uploads/1/6591-01082022_tarrifs_white_black_graphite.pdf.


за абонку в пакетах и за смс Алла списывает в счет несанкционированной задолженности (в минус).
Только плату за неактивность счета (при отсутствии движений по нему в теч. полугода) списывает из положительного баланса по нему, а если денег нет, - то не списывает.
Во всех остальных случаях - списывает в минус.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:35

  IMPRINTER написав:
  копейка написав:За кредитки все есть в тарифах https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf (7.1.1)
За абонку в пакетках - нет https://alfabank.ua/uploads/1/6591-01082022_tarrifs_white_black_graphite.pdf.


за абонку в пакетах и за смс Алла списывает в счет несанкционированной задолженности (в минус).
Только плату за неактивность счета (при отсутствии движений по нему в теч. полугода) списывает из положительного баланса по нему, а если денег нет, - то не списывает.
Во всех остальных случаях - списывает в минус.

Так вопрос не из каких средств списывает, а где сейчас в тарифах есть про необходимость выполнения абонки по пакеткам, какой комис и какие необходимые условия бесплатности?
В Хамоне в тарифах про 100 грн РКО есть, я об этом и указала, а в пакетках - нет в тарифах.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:46

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:а в пакетках где про условия абонки в тарифах ?
Алла вчера вон PUSH'ик прислала с напоминанием про изменения + ссылку на свою библию закинула:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 7117955346
Howl
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