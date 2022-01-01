Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 вер, 2022 12:59
И ниже Тарифи та умови
ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_White_Black_Graphite_25.05.20.pdf
в документе - ничего подобного - нет.
п.с. Раньше здесь ориентировались на тарифы, теперь видимо и забора достаточно.
Хотя если НБУ банкам уже не указ, как оказалось на поверку, то что поделать клиенту, библия так библия, будем принимать на веру.
Аминь.
копейка
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Додано: Суб 10 вер, 2022 13:17
копейка, поновлення плати за пакети з 01.10.2022, щоб не платити комісії, потрібно у вересні виконати умови відповідно до пакету. Про це повідомляли в цій темі, додатку і у вайбер.
Zochan
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Додано: Суб 10 вер, 2022 13:20
Zochan написав: копейка
, поновлення плати за пакети з 01.10.2022, щоб не платити комісії, потрібно у вересні виконати умови відповідно до пакету.
Про це повідомляли в цій темі, додатку і у вайбер.
Теперь уже окончательно все стало на свои места. А то я было уже подумала, что не выспалась.
копейка
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:01
За сьогоднішні покупки 500+ з Red комусь пропонує оформити розстрочку?
Zochan
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:06
Zochan написав:
За сьогоднішні покупки 500+ з Red комусь пропонує оформити розстрочку?
пропонувало 7 вересня
andyteam
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