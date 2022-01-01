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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 444445446447

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Альфа-Банк 3.7 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
12
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:59

  Howl написав:
  копейка написав:а в пакетках где про условия абонки в тарифах ?
Алла вчера вон PUSH'ик прислала с напоминанием про изменения + ссылку на свою библию закинула:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 7117955346

И ниже Тарифи та умови
ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_White_Black_Graphite_25.05.20.pdf
в документе - ничего подобного - нет.
п.с. Раньше здесь ориентировались на тарифы, теперь видимо и забора достаточно. :wink:
Хотя если НБУ банкам уже не указ, как оказалось на поверку, то что поделать клиенту, библия так библия, будем принимать на веру.
Аминь.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:17

Re: Альфа-Банк

копейка, поновлення плати за пакети з 01.10.2022, щоб не платити комісії, потрібно у вересні виконати умови відповідно до пакету.
Про це повідомляли в цій темі, додатку і у вайбер.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:20

  Zochan написав:копейка, поновлення плати за пакети з 01.10.2022, щоб не платити комісії, потрібно у вересні виконати умови відповідно до пакету.
Про це повідомляли в цій темі, додатку і у вайбер.

Теперь уже окончательно все стало на свои места. А то я было уже подумала, что не выспалась.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:01

Re: Альфа-Банк

За сьогоднішні покупки 500+ з Red комусь пропонує оформити розстрочку?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:06

  Zochan написав:За сьогоднішні покупки 500+ з Red комусь пропонує оформити розстрочку?


пропонувало 7 вересня
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:52

  Zochan написав:За сьогоднішні покупки 500+ з Red комусь пропонує оформити розстрочку?

Мені сьогодні було запропоновано
Кассандра
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