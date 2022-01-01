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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 445446447448

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
12
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:14

Re: Альфа-Банк

Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26

  lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.

кеш нуна тож почистить
и я юзаю экки в разных экках самой Мазилы, норм
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26

Re: Альфа-Банк

lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
Спробуйте через форму відновити пароль.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:34

  Zochan написав:
lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
Спробуйте через форму відновити пароль.

Отдельный акк на Мазиле та відновлення паролю допомогло.
lel
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 10.12.13
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Подякували: 372 раз.
 
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