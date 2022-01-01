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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 10:14
Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26
lel написав:
Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
кеш нуна тож почистить
и я юзаю экки в разных экках самой Мазилы, норм
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26
lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
Спробуйте через форму відновити пароль.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:34
Zochan написав:
lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
Спробуйте через форму відновити пароль.
Отдельный акк на Мазиле та відновлення паролю допомогло.
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