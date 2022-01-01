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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 10:14
Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
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lel
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26
lel написав:
Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
кеш нуна тож почистить
и я юзаю экки в разных экках самой Мазилы, норм
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26
lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
Спробуйте через форму відновити пароль.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:34
Zochan написав:
lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
Спробуйте через форму відновити пароль.
Отдельный акк на Мазиле та відновлення паролю допомогло.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 17:12
Alien написав: копейка написав:
Хтось може стикався із ситуацією. За "ультрою" закінчилися карти 07.22 , замовлені нові + відкрита в євро нова (старої не було). Так ось перевідкриті у сенсі (гривня, долар) вже з місяць світяться як "ультра", а єврова як "вайт". У вебу всі світяться правильно. Як із цим можна боротися? Час мабуть не лікує.
Аналогiчна ситуацiя за винятком того, що пакет ультра був у липнi перевипущений достроково (картки в євро також ранiше не було). Всi три картки отриманi через НП фiзично. Пiдтримка каже, що усi три картки за їх iнформацiєю вже в пакетi White i вважають що то черговий глюк Sens'a
в сенсе можно самому переименовать
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keep
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Додано: Пон 12 вер, 2022 18:32
keep написав: Alien написав: копейка написав:
Хтось може стикався із ситуацією. За "ультрою" закінчилися карти 07.22 , замовлені нові + відкрита в євро нова (старої не було). Так ось перевідкриті у сенсі (гривня, долар) вже з місяць світяться як "ультра", а єврова як "вайт". У вебу всі світяться правильно. Як із цим можна боротися? Час мабуть не лікує.
Аналогiчна ситуацiя за винятком того, що пакет ультра був у липнi перевипущений достроково (картки в євро також ранiше не було). Всi три картки отриманi через НП фiзично. Пiдтримка каже, що усi три картки за їх iнформацiєю вже в пакетi White i вважають що то черговий глюк Sens'a
в сенсе можно самому переименовать
Так, можна дати свої назви як картрахунку так і кожній карті до цього рахунку
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Додано: Пон 12 вер, 2022 21:21
Как тут обстоят дела с продажей валюты на депозит по курсу НБУ+1%? Наливают?
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idealstorm
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Додано: Пон 12 вер, 2022 22:47
idealstorm написав:
Как тут обстоят дела с продажей валюты на депозит по курсу НБУ+1%? Наливают?
раніше банк робив це лише в відділеннях, зараз фаза - обіцяли в Сенсі, але ще нема, але й у відділеннях перестали це робити...
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