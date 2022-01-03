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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449>

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Альфа-Банк 3.7 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
12
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:14

Re: Альфа-Банк

Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26

  lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.

кеш нуна тож почистить
и я юзаю экки в разных экках самой Мазилы, норм
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:26

Re: Альфа-Банк

lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
Спробуйте через форму відновити пароль.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:34

  Zochan написав:
lel написав:Альфа не даёт зайти в Веб версию на втором аккаунте. Ошибка или неверные данные. Заходил через Хром, Мазилу, Оперу. В Сенс захожу. Везде куки чистил.
Спробуйте через форму відновити пароль.

Отдельный акк на Мазиле та відновлення паролю допомогло.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:12

  Alien написав:
  копейка написав:Хтось може стикався із ситуацією. За "ультрою" закінчилися карти 07.22 , замовлені нові + відкрита в євро нова (старої не було). Так ось перевідкриті у сенсі (гривня, долар) вже з місяць світяться як "ультра", а єврова як "вайт". У вебу всі світяться правильно. Як із цим можна боротися? Час мабуть не лікує.

Аналогiчна ситуацiя за винятком того, що пакет ультра був у липнi перевипущений достроково (картки в євро також ранiше не було). Всi три картки отриманi через НП фiзично. Пiдтримка каже, що усi три картки за їх iнформацiєю вже в пакетi White i вважають що то черговий глюк Sens'a

в сенсе можно самому переименовать
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:32

  keep написав:
  Alien написав:
  копейка написав:Хтось може стикався із ситуацією. За "ультрою" закінчилися карти 07.22 , замовлені нові + відкрита в євро нова (старої не було). Так ось перевідкриті у сенсі (гривня, долар) вже з місяць світяться як "ультра", а єврова як "вайт". У вебу всі світяться правильно. Як із цим можна боротися? Час мабуть не лікує.

Аналогiчна ситуацiя за винятком того, що пакет ультра був у липнi перевипущений достроково (картки в євро також ранiше не було). Всi три картки отриманi через НП фiзично. Пiдтримка каже, що усi три картки за їх iнформацiєю вже в пакетi White i вважають що то черговий глюк Sens'a

в сенсе можно самому переименовать
Так, можна дати свої назви як картрахунку так і кожній карті до цього рахунку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:21

Как тут обстоят дела с продажей валюты на депозит по курсу НБУ+1%? Наливают?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 22:47

  idealstorm написав:Как тут обстоят дела с продажей валюты на депозит по курсу НБУ+1%? Наливают?

раніше банк робив це лише в відділеннях, зараз фаза - обіцяли в Сенсі, але ще нема, але й у відділеннях перестали це робити...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 00:30

  greenozon написав:
  idealstorm написав:Как тут обстоят дела с продажей валюты на депозит по курсу НБУ+1%? Наливают?

раніше банк робив це лише в відділеннях, зараз фаза - обіцяли в Сенсі, але ще нема, але й у відділеннях перестали це робити...

Підозрюю їм просто заборонили це робити.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:16

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  greenozon написав:
  idealstorm написав:Как тут обстоят дела с продажей валюты на депозит по курсу НБУ+1%? Наливают?

раніше банк робив це лише в відділеннях, зараз фаза - обіцяли в Сенсі, але ще нема, але й у відділеннях перестали це робити...

Підозрюю їм просто заборонили це робити.
У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
GALeon
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