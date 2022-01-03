RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
12
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:57

Re: Альфа-Банк

GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22

Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
Zochan
 
Повідомлень: 606
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:58

Никогда не заказывал валюту в Альфе. А сейчас пришлось.
Подскажите, пожалуйста, как это делается: куда писать, кому звонить?

Большое спасибо заранее.
Искатель
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 22.02.16
Подякував: 855 раз.
Подякували: 4644 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 446447448449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ГеннадийUA, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Український Капітал 1 ... 6, 7, 8
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
71 84406
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 07:09
Zochan
МТБ Банк 1, 2, 3, 4, 5
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
49 40485
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 вер, 2022 22:50
greenozon
Юнекс Банк 1 ... 9, 10, 11
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
101 48857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 вер, 2022 22:15
lara_08

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (565)
13.09.2022 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.