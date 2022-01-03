GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 07:57
Re: Альфа-Банк
Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
Додано: Вів 13 вер, 2022 08:58
Никогда не заказывал валюту в Альфе. А сейчас пришлось.
Подскажите, пожалуйста, как это делается: куда писать, кому звонить?
Большое спасибо заранее.
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