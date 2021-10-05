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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 07:57
GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 12:25
GALeon написав:
У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Точно по курсу НБУ+1% ? Или, как раньше было, в лучшем случае по карточному и со злобным комисом?
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