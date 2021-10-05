GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 07:57
Re: Альфа-Банк
Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:25
Додано: Вів 13 вер, 2022 13:56
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:12
Re: Альфа-Банк
Підкажіть, для щасливчиків з додатковими 2% кешбеку на кожну 3-тю покупку, достатню зробити 2 дрібних покупки за кілька хвилин перед великою, чи є якісь ньюанси?
І перші 2 покупки повинні мати тільки кешбечний MCC, чи будь-який?
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:14
Спасибо.
Угу, нашла. Прямо коструктор, как карту хошь, так и называй, правда суть в этом лишь косметическая, если в приложении глюки и все не работает так, как нужно.
Там даже в переходах закрытие счета отыскалось. Нужная пимпа.
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