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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449

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Альфа-Банк 3.7 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
12
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:57

Re: Альфа-Банк

GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22

Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:25

  GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22

Точно по курсу НБУ+1% ? Или, как раньше было, в лучшем случае по карточному и со злобным комисом?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:56

  moveton написав:
  GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22

Точно по курсу НБУ+1% ? Или, как раньше было, в лучшем случае по карточному и со злобным комисом?

Последний раз, когда спрашивал, было НБУ + 1% +10$.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:12

Re: Альфа-Банк

Підкажіть, для щасливчиків з додатковими 2% кешбеку на кожну 3-тю покупку, достатню зробити 2 дрібних покупки за кілька хвилин перед великою, чи є якісь ньюанси?
І перші 2 покупки повинні мати тільки кешбечний MCC, чи будь-який?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:14

  Amethyst написав:
  keep написав:в сенсе можно самому переименовать
Так, можна дати свої назви як картрахунку так і кожній карті до цього рахунку

Дякую.
Угу знайшла. Прямо коструктор, як карту хочеш, так і називай, правда суть у цьому лише косметична, якщо в додатку глюки і все не працює так, як треба.
Там навіть у переходах закриття рахунку знайшлося. Потрібна пімпа.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:57

  Пансер написав:Підкажіть, для щасливчиків з додатковими 2% кешбеку на кожну 3-тю покупку, достатню зробити 2 дрібних покупки за кілька хвилин перед великою, чи є якісь ньюанси?
І перші 2 покупки повинні мати тільки кешбечний MCC, чи будь-який?

в Альфе всегда кешбек только по разрешенным, не те, что выбрали текущие, а вообще разрешенные в программе
cohan
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