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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 07:57
GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 12:25
GALeon написав:
У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Точно по курсу НБУ+1% ? Или, как раньше было, в лучшем случае по карточному и со злобным комисом?
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moveton
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Додано: Вів 13 вер, 2022 13:56
moveton написав: GALeon написав:
У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Точно по курсу НБУ+1% ? Или, как раньше было, в лучшем случае по карточному и со злобным комисом?
Последний раз, когда спрашивал, было НБУ + 1% +10$.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:12
Підкажіть, для щасливчиків з додатковими 2% кешбеку на кожну 3-тю покупку, достатню зробити 2 дрібних покупки за кілька хвилин перед великою, чи є якісь ньюанси?
І перші 2 покупки повинні мати тільки кешбечний MCC, чи будь-який?
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Пансер
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:14
Amethyst написав: keep написав:
в сенсе можно самому переименовать
Так, можна дати свої назви як картрахунку так і кожній карті до цього рахунку
Дякую.
Угу знайшла. Прямо коструктор, як карту хочеш, так і називай, правда суть у цьому лише косметична, якщо в додатку глюки і все не працює так, як треба.
Там навіть у переходах закриття рахунку знайшлося. Потрібна пімпа.
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копейка
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:57
Пансер написав:
Підкажіть, для щасливчиків з додатковими 2% кешбеку на кожну 3-тю покупку, достатню зробити 2 дрібних покупки за кілька хвилин перед великою, чи є якісь ньюанси?
І перші 2 покупки повинні мати тільки кешбечний MCC, чи будь-який?
в Альфе всегда кешбек только по разрешенным, не те, что выбрали текущие, а вообще разрешенные в программе
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cohan
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Додано: Вів 13 вер, 2022 18:07
lloydbanksua
всмисле +10 баксов? Фридману на рубашку?
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idealstorm
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