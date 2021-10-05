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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 07:57
GALeon написав:У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Оформлення буде у відділенні чи в Сенсі?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 12:25
GALeon написав:
У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Точно по курсу НБУ+1% ? Или, как раньше было, в лучшем случае по карточному и со злобным комисом?
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moveton
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Додано: Вів 13 вер, 2022 13:56
moveton написав: GALeon написав:
У відділені відповіли, що очікується з 15.09.22
Точно по курсу НБУ+1% ? Или, как раньше было, в лучшем случае по карточному и со злобным комисом?
Последний раз, когда спрашивал, было НБУ + 1% +10$.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:12
Підкажіть, для щасливчиків з додатковими 2% кешбеку на кожну 3-тю покупку, достатню зробити 2 дрібних покупки за кілька хвилин перед великою, чи є якісь ньюанси?
І перші 2 покупки повинні мати тільки кешбечний MCC, чи будь-який?
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Пансер
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:14
Amethyst написав: keep написав:
в сенсе можно самому переименовать
Так, можна дати свої назви як картрахунку так і кожній карті до цього рахунку
Дякую.
Угу знайшла. Прямо коструктор, як карту хочеш, так і називай, правда суть у цьому лише косметична, якщо в додатку глюки і все не працює так, як треба.
Там навіть у переходах закриття рахунку знайшлося. Потрібна пімпа.
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копейка
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:57
Пансер написав:
Підкажіть, для щасливчиків з додатковими 2% кешбеку на кожну 3-тю покупку, достатню зробити 2 дрібних покупки за кілька хвилин перед великою, чи є якісь ньюанси?
І перші 2 покупки повинні мати тільки кешбечний MCC, чи будь-який?
в Альфе всегда кешбек только по разрешенным, не те, что выбрали текущие, а вообще разрешенные в программе
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cohan
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Додано: Вів 13 вер, 2022 20:54
альфа банк без согласия клиентов поднял плату по обслуживанию кредитного лимита по карте хамелеон в 400 раз т.е. было 0.01% годовых а стало 1200 грн. в год
при кредитном лимите в 30К плата по кредиту выросла с 3 грн до 1200 грн. в год.
вот такие дела
и все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией
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uaprofi
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Додано: Вів 13 вер, 2022 21:03
uaprofi написав:
альфа банк без согласия клиентов поднял плату по обслуживанию кредитного лимита по карте хамелеон в 400 раз
т.е. было 0.01% годовых а стало 1200 грн. в год
при кредитном лимите в 30К плата по кредиту выросла с 3 грн до 1200 грн. в год.
вот такие дела
и все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией
Спонсори мають спонсорувати. А за тарифи РКО і згоду питати непотрібно
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Додано: Вів 13 вер, 2022 21:05
uaprofi написав:
альфа банк без согласия клиентов поднял плату по обслуживанию кредитного лимита по карте хамелеон в 400 раз
т.е. было 0.01% годовых а стало 1200 грн. в год
при кредитном лимите в 30К плата по кредиту выросла с 3 грн до 1200 грн. в год.
вот такие дела
и все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией
тепер вартість користування кредитом складає 4% річних. яке нахабство.
ще один приклад, що халява лише розбещує людей...
ви самі в житті хоть щось зробили безкоштовно?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 21:11
uaprofi написав:
все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией
И буквы ещё побольше, а не только красные. Ведь я правильно понимаю, что с тех, кто воспользовался в прошлом, теперь за каждый прошлый месяц по 100 грн сдерут, раз о них такая забота?
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moveton
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Вів 13 вер, 2022 18:36
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