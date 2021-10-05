Вічні 0,01% у разі безготівкових покупок карткою. Якщо клієнт вирішить зняти кредитну готівку, річні складуть 37% + 4% від суми зняття.
заметьте там было про вечные 0.01%, а не про то что спустя год одна сторона может их поменять на 4% подняв стоимость кредита в 400 раз
т.е. имеем как по мне либо недобросовестную рекламу которая обманывала клиента, либо заведомо одна из сторон спустя какое то время даже не собиралась обслуживать клиентов на заявленных условиях
Я думав ви про 100 грн/міс (1200 на рік), що є РКО. Умови щодо зняття готівки в принципі теж ніяк не спростовують можливості користуватися лімітом за 0.01% - просто користуватися треба карткою, а не кеш знімати.
Взагалі це скиглення просто огидне. Тим більше, що і так зрозуміло, що халявні умови Хамелеону - маркетинг, і рано чи пізно халяву відключать.
uaprofi написав: заметьте там было про вечные 0.01%, а не про то что спустя год одна сторона может их поменять на 4% подняв стоимость кредита в 400 раз
т.е. имеем как по мне либо недобросовестную рекламу которая обманывала клиента, либо заведомо одна из сторон спустя какое то время даже не собиралась обслуживать клиентов на заявленных условиях
А если даже ту рекламу повнимательнее почитать? Во-первых, про "вечность" даже там написано, что это только на 12 месяцев, а там видно будет. Во-вторых, разве про 0.01% что-то менялось? Судя по актуальным условиям, всё так же. А что сам хамон будет вечно бесплатным, про это в рекламе ни слова. Вот за то, что в рекламе обещали платить 5.5% на остаток, а увеличили до 8% не получив согласия всех владельцев хамона, тут я обеими руками за. ГАНЬБА!
Теж дивуюся цьому скигленню, тим більше від відносно ветерана форуму (з 2011)... Наче вперше почули, що таке тарифи банку і як вони можуть мінятися і як треба їх вивчати перед підписанням і слідкувати за змінами під час використання... Юридично все вірно зі сторони альфи