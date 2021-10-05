RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 447448449450

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
12
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:43

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:Спонсори мають спонсорувати. А за тарифи РКО і згоду питати непотрібно

какое ещё РКО?
Вы на чьей стороне?
на стороне банка?
вот ссылка на рекламу
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/13/69730157/
Вічні 0,01% у разі безготівкових покупок карткою. Якщо клієнт вирішить зняти кредитну готівку, річні складуть 37% + 4% від суми зняття.


заметьте там было про вечные 0.01%, а не про то что спустя год одна сторона может их поменять на 4% подняв стоимость кредита в 400 раз

т.е. имеем как по мне либо недобросовестную рекламу которая обманывала клиента, либо заведомо одна из сторон спустя какое то время даже не собиралась обслуживать клиентов на заявленных условиях
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 21.04.11
Подякував: 805 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:59

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:
  Faceless написав:Спонсори мають спонсорувати. А за тарифи РКО і згоду питати непотрібно

какое ещё РКО?
Вы на чьей стороне?
на стороне банка?
вот ссылка на рекламу
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/13/69730157/
Вічні 0,01% у разі безготівкових покупок карткою. Якщо клієнт вирішить зняти кредитну готівку, річні складуть 37% + 4% від суми зняття.


заметьте там было про вечные 0.01%, а не про то что спустя год одна сторона может их поменять на 4% подняв стоимость кредита в 400 раз

т.е. имеем как по мне либо недобросовестную рекламу которая обманывала клиента, либо заведомо одна из сторон спустя какое то время даже не собиралась обслуживать клиентов на заявленных условиях


Я думав ви про 100 грн/міс (1200 на рік), що є РКО.
Умови щодо зняття готівки в принципі теж ніяк не спростовують можливості користуватися лімітом за 0.01% - просто користуватися треба карткою, а не кеш знімати.

Взагалі це скиглення просто огидне. Тим більше, що і так зрозуміло, що халявні умови Хамелеону - маркетинг, і рано чи пізно халяву відключать.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31941
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7577 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 22:04

  uaprofi написав:
заметьте там было про вечные 0.01%, а не про то что спустя год одна сторона может их поменять на 4% подняв стоимость кредита в 400 раз

т.е. имеем как по мне либо недобросовестную рекламу которая обманывала клиента, либо заведомо одна из сторон спустя какое то время даже не собиралась обслуживать клиентов на заявленных условиях

А если даже ту рекламу повнимательнее почитать? Во-первых, про "вечность" даже там написано, что это только на 12 месяцев, а там видно будет. Во-вторых, разве про 0.01% что-то менялось? Судя по актуальным условиям, всё так же. А что сам хамон будет вечно бесплатным, про это в рекламе ни слова.
Вот за то, что в рекламе обещали платить 5.5% на остаток, а увеличили до 8% не получив согласия всех владельцев хамона, тут я обеими руками за. ГАНЬБА!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 22:05

Re: Альфа-Банк

Теж дивуюся цьому скигленню, тим більше від відносно ветерана форуму (з 2011)...
Наче вперше почули, що таке тарифи банку і як вони можуть мінятися і як треба їх вивчати перед підписанням і слідкувати за змінами під час використання...
Юридично все вірно зі сторони альфи
motosmile
 
Повідомлень: 534
З нами з: 14.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 447448449450
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 236, 237, 238
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2375 1292844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 20:11
andreyiskra
Банк Власний Рахунок 1 ... 71, 72, 73
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
723 545555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 19:55
Vorlon
МТБ Банк 1 ... 4, 5, 6
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
54 40844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 18:36
emeta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4494)
13.09.2022 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.