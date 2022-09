Додано: Сер 14 вер, 2022 00:40

moveton написав: uaprofi написав: думаю пару дней и они его подправят



Если подправят, то в чём вообще проблема? В конце концов пока ещё эту сотку взимать не начали. И если так уж беспокоит чего у Аллы в оферте понаписано, то НБУ выглядит более логичным адресатом жалобы, чем этот форум. Тем более, что здесь явно поддержкой и не пахнет

Лично я Хамоном чем дальше, тем больше доволен: процент на остаток подняли, но я ленив и жалобу на это писать не буду. А кредитный лимит по нему один фиг отобрали ещё в марте и возвращать не собираются, поэтому платить сотку в месяц мне не грозит. Если подправят, то в чём вообще проблема? В конце концов пока ещё эту сотку взимать не начали. И если так уж беспокоит чего у Аллы в оферте понаписано, то НБУ выглядит более логичным адресатом жалобы, чем этот форум. Тем более, что здесь явно поддержкой и не пахнетЛично я Хамоном чем дальше, тем больше доволен: процент на остаток подняли, но я ленив и жалобу на это писать не буду. А кредитный лимит по нему один фиг отобрали ещё в марте и возвращать не собираются, поэтому платить сотку в месяц мне не грозит.

А не поленитесь отпишите в НБУ, вместе потом посмеемся, если не читали пост от 05 сентября на "байках про банки". Client нынче ничего не стоит, к тому же он весьма и сам, как бы это...покладист, что ли стал, инстинкт самосохранения утратил. Сейчас уже он же, избирательно от разных банок, а чуток позже отгребет по полной, вот именно так в одиночку. Вот тогда поздно будет пить боржоми.п.с. А бичевание так называемых халявщиков, удобная тактика молчать в тряпочку, ну нет уже клиентской оппозиции, welcome to the cactus.