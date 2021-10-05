Додано: Вів 13 вер, 2022 21:43

Faceless написав: Спонсори мають спонсорувати. А за тарифи РКО і згоду питати непотрібно Спонсори мають спонсорувати. А за тарифи РКО і згоду питати непотрібно

Вічні 0,01% у разі безготівкових покупок карткою. Якщо клієнт вирішить зняти кредитну готівку, річні складуть 37% + 4% від суми зняття.



заметьте там было про вечные 0.01%, а не про то что спустя год одна сторона может их поменять на 4% подняв стоимость кредита в 400 раз

какое ещё РКО?Вы на чьей стороне?на стороне банка?вот ссылка на рекламут.е. имеем как по мне либо недобросовестную рекламу которая обманывала клиента, либо заведомо одна из сторон спустя какое то время даже не собиралась обслуживать клиентов на заявленных условиях