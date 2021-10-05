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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 вер, 2022 07:41
uaprofi написав:и ещё господа спустя 13 дней, я Вам даю информации о полной лаже с их стороны - Вы вместо того чтобы действовать, придумываете всякие оправдания для банки
Вы воопше на чей стороне честных клиентов или гадких банкстеров?
Банк пропонував акцію 80/20, в цей час тут писали що може бути введена додаткова комісія. У Вас кред.л. майже 30тис., чому обурюютесь за цю 100
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:04
Zochan написав:
чому обурюютесь за цю 100
дорого))
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:46
uaprofi написав:
альфа банк без согласия клиентов поднял плату по обслуживанию кредитного лимита по карте хамелеон в 400 раз т.е. было 0.01% годовых а стало 1200 грн. в годпри кредитном лимите в 30К
плата по кредиту выросла с 3 грн до 1200 грн. в год.
вот такие дела
и все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией
а в мене кредитний ліміт 120 грн.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:29
uaprofi написав:
Вы вместо того чтобы действовать
діяти тре раніше було - не страждати тим, щоб знімати кеш з кредиток
uaprofi написав:
Вы воопше на чей стороне
Я проти безпідставного скиглення, не більше
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