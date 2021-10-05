RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 448449450451

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 07:41

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:и ещё господа спустя 13 дней, я Вам даю информации о полной лаже с их стороны - Вы вместо того чтобы действовать, придумываете всякие оправдания для банки
Вы воопше на чей стороне честных клиентов или гадких банкстеров?


Банк пропонував акцію 80/20, в цей час тут писали що може бути введена додаткова комісія. У Вас кред.л. майже 30тис., чому обурюютесь за цю 100 :)
Zochan
 
Повідомлень: 611
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:04

Re: Альфа-Банк

  Zochan написав:чому обурюютесь за цю 100
дорого))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7003
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:46

  uaprofi написав:альфа банк без согласия клиентов поднял плату по обслуживанию кредитного лимита по карте хамелеон в 400 раз т.е. было 0.01% годовых а стало 1200 грн. в год
при кредитном лимите в 30К плата по кредиту выросла с 3 грн до 1200 грн. в год.
вот такие дела
и все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией

а в мене кредитний ліміт 120 грн. :lol:
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 27.06.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:29

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:Вы вместо того чтобы действовать

діяти тре раніше було - не страждати тим, щоб знімати кеш з кредиток :mrgreen:
  uaprofi написав:Вы воопше на чей стороне

Я проти безпідставного скиглення, не більше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31943
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7578 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 448449450451
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 237, 238, 239
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2389 1302114
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 11:21
Amethyst
Банк Власний Рахунок 1 ... 71, 72, 73
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
726 554393
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 11:14
ВIВ
МТБ Банк 1 ... 4, 5, 6
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
54 49573
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 18:36
emeta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.