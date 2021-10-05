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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 448449450451

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Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 07:41

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:и ещё господа спустя 13 дней, я Вам даю информации о полной лаже с их стороны - Вы вместо того чтобы действовать, придумываете всякие оправдания для банки
Вы воопше на чей стороне честных клиентов или гадких банкстеров?


Банк пропонував акцію 80/20, в цей час тут писали що може бути введена додаткова комісія. У Вас кред.л. майже 30тис., чому обурюютесь за цю 100 :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:04

Re: Альфа-Банк

  Zochan написав:чому обурюютесь за цю 100
дорого))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:46

  uaprofi написав:альфа банк без согласия клиентов поднял плату по обслуживанию кредитного лимита по карте хамелеон в 400 раз т.е. было 0.01% годовых а стало 1200 грн. в год
при кредитном лимите в 30К плата по кредиту выросла с 3 грн до 1200 грн. в год.
вот такие дела
и все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией

а в мене кредитний ліміт 120 грн. :lol:
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:29

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:Вы вместо того чтобы действовать

діяти тре раніше було - не страждати тим, щоб знімати кеш з кредиток :mrgreen:
  uaprofi написав:Вы воопше на чей стороне

Я проти безпідставного скиглення, не більше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:38

  Zochan написав:Банк пропонував акцію 80/20, в цей час тут писали що може бути введена додаткова комісія. У Вас кред.л. майже 30тис., чому обурюютесь за цю 100 :)

Не успел с Алкой развестись с откупными 20%, вот и возмущается
  uaprofi написав:Вы воопше на чей стороне честных клиентов или гадких банкстеров?

На своей стороне :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:13

  mihasik написав:Текущий счёт бесплатный в обслуживании, пополнить,снять, за неактивность...нет комиссии?
Если пополнять через кассу, нужно к менеджеру или можно сразу в кассу?
Спасибо)


снять нал с текущего слупят 1%. нужна отлежка 14 дней на сбере что бы выйти бесплатно. ну или через пакетку.
mephala
 
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