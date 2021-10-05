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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 вер, 2022 07:41
uaprofi написав:и ещё господа спустя 13 дней, я Вам даю информации о полной лаже с их стороны - Вы вместо того чтобы действовать, придумываете всякие оправдания для банки
Вы воопше на чей стороне честных клиентов или гадких банкстеров?
Банк пропонував акцію 80/20, в цей час тут писали що може бути введена додаткова комісія. У Вас кред.л. майже 30тис., чому обурюютесь за цю 100
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:04
Zochan написав:
чому обурюютесь за цю 100
дорого))
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:46
uaprofi написав:
альфа банк без согласия клиентов поднял плату по обслуживанию кредитного лимита по карте хамелеон в 400 раз т.е. было 0.01% годовых а стало 1200 грн. в годпри кредитном лимите в 30К
плата по кредиту выросла с 3 грн до 1200 грн. в год.
вот такие дела
и все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией
а в мене кредитний ліміт 120 грн.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:29
uaprofi написав:
Вы вместо того чтобы действовать
діяти тре раніше було - не страждати тим, щоб знімати кеш з кредиток
uaprofi написав:
Вы воопше на чей стороне
Я проти безпідставного скиглення, не більше
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:38
Zochan написав:
Банк пропонував акцію 80/20, в цей час тут писали що може бути введена додаткова комісія. У Вас кред.л. майже 30тис., чому обурюютесь за цю 100
Не успел с Алкой развестись с откупными 20%, вот и возмущается
uaprofi написав:
Вы воопше на чей стороне честных клиентов или гадких банкстеров?
На своей стороне
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Додано: Сер 14 вер, 2022 13:13
mihasik написав:
Текущий счёт бесплатный в обслуживании, пополнить,снять, за неактивность...нет комиссии?
Если пополнять через кассу, нужно к менеджеру или можно сразу в кассу?
Спасибо)
снять нал с текущего слупят 1%. нужна отлежка 14 дней на сбере что бы выйти бесплатно. ну или через пакетку.
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mephala
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:56
uaprofi написав:
альфа банк без согласия клиентов поднял плату по обслуживанию кредитного лимита по карте хамелеон в 400 раз
т.е. было 0.01% годовых а стало 1200 грн. в год
при кредитном лимите в 30К плата по кредиту выросла с 3 грн до 1200 грн. в год.
вот такие дела
и все это делается без согласия людей которые воспользовались кредитной линией
в смысле подняли? пруф в студию.
читаю тариф - как было 0,01% так и осталось.
если же вы про пресловутую соточку так это не плата за обслуживание кредитной линии. это РКО. научитесь отделять мух от котлет прежде чем возмущаться.
и кстати 0,01% это не за обслуживание кредитного лимита (впрочем как и РКО) а за его использование. употребляйте правильно термины. если кредитным лимитом вы не пользуетесь то и начислять ничего не будут.
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mephala
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:23
mephala написав:
в смысле подняли? пруф в студию.
читаю тариф - как было 0,01% так и осталось.
если же вы про пресловутую соточку так это не плата за обслуживание кредитной линии. это РКО. научитесь отделять мух от котлет прежде чем возмущаться.
и кстати 0,01% это не за обслуживание кредитного лимита (впрочем как и РКО) а за его использование. употребляйте правильно термины. если кредитным лимитом вы не пользуетесь то и начислять ничего не будут.
Да как его не назови, смысл абсолютно не меняется.
Можно было и абонплатой окрестить за начисление этой самой 100-ки.
Котлеты-мухи. Измельчал теперь клиент, можно ему пропихнуть абонку в будущем с условиями выполнения из уже по факту наступления потенциального прошлого. К тому же даже не прописав в тарифах по картам. Почему бы и нет?
Если на ставку в 8% клиент готов молиться, но не готов разобраться, что по факту она отрицательная.
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копейка
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:28
копейка
ну тарифы меняются со временем.
для примера могу привести трэвэл.
со старта карты была годовая абонка.
потом ее убрали.
теперь назад вернули.
все течет все меняется. алла всегда тарифы туда сюда таскает. и возмущаться глупо по этому поводу. у каждого банка своя идеология - кому не нравтся алла может всегда уйти в другой банк. в данном случае алла закон не нарушала.
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mephala
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:31
mephala
ответьте на один вопрос: может ли банк предлагая клиенту кредит навязывать дополнительные услуги?
так вот, если коротка ситуация следующая:
я взял у банка кредит под 0,01% и точка.
банк же по прошествию времени предлагает мне платить РКО за карту - 100 грн. и с этим я никак не соглашался (это посути навязывание услуг), только не в момент подписание договора, а в момент его действия.
ещё раз по взятым раньше деньгам плата за обслуживание (проценты %) не может меняться без согласия клиента.
медне?
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uaprofi
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Сер 14 вер, 2022 11:14
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