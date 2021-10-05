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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 449450451452

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:33

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:ещё раз по взятым раньше деньгам плата за обслуживание (проценты %) не может меняться без согласия клиента.

медне?


Відсотки якраз незмінились :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:50

  копейка написав:
  mephala написав:в смысле подняли? пруф в студию.
читаю тариф - как было 0,01% так и осталось.
если же вы про пресловутую соточку так это не плата за обслуживание кредитной линии. это РКО. научитесь отделять мух от котлет прежде чем возмущаться.
и кстати 0,01% это не за обслуживание кредитного лимита (впрочем как и РКО) а за его использование. употребляйте правильно термины. если кредитным лимитом вы не пользуетесь то и начислять ничего не будут.

Да как его не назови, смысл абсолютно не меняется.

По кредитам діє закон:
Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача
Банк розраховує загальну вартість кредиту для споживача у грошовому виразі за такою формулою:

ЗВК = ЗРК + ЗВСК,

де ЗВК - загальна вартість кредиту;

ЗРК - загальний розмір кредиту, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;

ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги банку, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі), які сплачуються споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (крім платежів, що згідно із законодавством України не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом).https://ips.ligazakon.net/document/PB17070?an=35

Тобто реальна річна ставка, яка включає все, що платить споживач, в аллі неабияк підскочила. На малих боргах в тисячі раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:59

  Ой+ написав:
  копейка написав:
  mephala написав:в смысле подняли? пруф в студию.
читаю тариф - как было 0,01% так и осталось.
если же вы про пресловутую соточку так это не плата за обслуживание кредитной линии. это РКО. научитесь отделять мух от котлет прежде чем возмущаться.
и кстати 0,01% это не за обслуживание кредитного лимита (впрочем как и РКО) а за его использование. употребляйте правильно термины. если кредитным лимитом вы не пользуетесь то и начислять ничего не будут.

Да как его не назови, смысл абсолютно не меняется.

По кредитам діє закон:
Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача
Банк розраховує загальну вартість кредиту для споживача у грошовому виразі за такою формулою:

ЗВК = ЗРК + ЗВСК,

де ЗВК - загальна вартість кредиту;

ЗРК - загальний розмір кредиту, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;

ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги банку, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі), які сплачуються споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (крім платежів, що згідно із законодавством України не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом).https://ips.ligazakon.net/document/PB17070?an=35

Тобто реальна річна ставка, яка включає все, що платить споживач, в аллі неабияк підскочила.

Так об том и речь. Предлагался один продукт, на который клиент шел и подписывался под условиями. Теперь оставшихся решили пощипать в счет акции 80/20. Так себе идеология, скорее идиология.
Для новых клиентов меняйте условия и ждите, как к вам побегут, старых не трогайте, а им же взяли и просто поставили вилку.
ОК, будем менять правила игры. :mrgreen:
Востаннє редагувалось копейка в Сер 14 вер, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:04

  mephala написав:копейка
ну тарифы меняются со временем.
для примера могу привести трэвэл.
со старта карты была годовая абонка.
потом ее убрали.
теперь назад вернули.
все течет все меняется. алла всегда тарифы туда сюда таскает. и возмущаться глупо по этому поводу. у каждого банка своя идеология - кому не нравтся алла может всегда уйти в другой банк. в данном случае алла закон не нарушала.

О смене тарифа клиент должен быть оповещен заблаговременно, а не таким образом "выполни мне условия тарифа, которые вступят в силу через месяц".
Ну так у Привата тоже своя идеология, однако помнится читала целую ветку, как там поддерживали его идеологию со стейками. :mrgreen:
Да и пару-тройку месяцев назад, когда Приват изменил ставку по кредиту с 0 на 1,7%, почему то многие подняли вой, хотя Приват это же приват, свой родной , к тому же им даже никто не пользуется. :wink:
Манипуляциями, в том числе противозаконными (смена тарифов задним числом, изменением документов) занимается почти каждый банк, но в связи с этим не стоит называть это идеологией, так мы далеко зайдем.
И как не поворачивай Альфа злоупотребляла правомерностью в своих регламентах и продолжает это делать.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:20

Re: Альфа-Банк

Смс не надходять для підтвердження операцій.
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