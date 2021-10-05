Додано: Сер 14 вер, 2022 18:04

mephala написав: копейка

ну тарифы меняются со временем.

для примера могу привести трэвэл.

со старта карты была годовая абонка.

потом ее убрали.

теперь назад вернули.

все течет все меняется. алла всегда тарифы туда сюда таскает. и возмущаться глупо по этому поводу. у каждого банка своя идеология - кому не нравтся алла может всегда уйти в другой банк. в данном случае алла закон не нарушала. ну тарифы меняются со временем.для примера могу привести трэвэл.со старта карты была годовая абонка.потом ее убрали.теперь назад вернули.все течет все меняется. алла всегда тарифы туда сюда таскает. и возмущаться глупо по этому поводу. у каждого банка своя идеология - кому не нравтся алла может всегда уйти в другой банк. в данном случае алла закон не нарушала.

О смене тарифа клиент должен быть оповещен заблаговременно, а не таким образом "выполни мне условия тарифа, которые вступят в силу через месяц".Ну так у Привата тоже своя идеология, однако помнится читала целую ветку, как там поддерживали его идеологию со стейками.Да и пару-тройку месяцев назад, когда Приват изменил ставку по кредиту с 0 на 1,7%, почему то многие подняли вой, хотя Приват это же приват, свой родной , к тому же им даже никто не пользуется.Манипуляциями, в том числе противозаконными (смена тарифов задним числом, изменением документов) занимается почти каждый банк, но в связи с этим не стоит называть это идеологией, так мы далеко зайдем.И как не поворачивай Альфа злоупотребляла правомерностью в своих регламентах и продолжает это делать.