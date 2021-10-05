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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 450451452453

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 19:10

  Amethyst написав:
  Shaman написав:честные клиенты - это у вас как я понимаю свинорылы

Ну свыни точно законов не нарушают :)
По лезвию бритвы ходют, но не... режутся :)

настоящие да.

но намного больше косящих под - которые в какой-то момент порезались - и начинается визг.

хотя при лимите 30 т грн даже со 100 грн РКО Хамон выгоден.
Shaman
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  #<1 ... 450451452453
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