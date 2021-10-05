настоящие да.
но намного больше косящих под - которые в какой-то момент порезались - и начинается визг.
хотя при лимите 30 т грн даже со 100 грн РКО Хамон выгоден.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 вер, 2022 19:10
настоящие да.
но намного больше косящих под - которые в какой-то момент порезались - и начинается визг.
хотя при лимите 30 т грн даже со 100 грн РКО Хамон выгоден.
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