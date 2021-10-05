ответьте на один вопрос: может ли банк предлагая клиенту кредит навязывать дополнительные услуги?
так вот, если коротка ситуация следующая: я взял у банка кредит под 0,01% и точка.
банк же по прошествию времени предлагает мне платить РКО за карту - 100 грн. и с этим я никак не соглашался (это посути навязывание услуг), только не в момент подписание договора, а в момент его действия.
ещё раз по взятым раньше деньгам плата за обслуживание (проценты %) не может меняться без согласия клиента.
медне?
это не дополнительная услуга - эта услуга которая у вас была ранее, просто была бесплатно, а стала платной. Менять тарифы за услуги банк имеет право - предупредили за 30 дней - все четко по закону, кого не устраивает имеет право расторгнуть договор.
можно я попрошу у банка доплачивать мне например бонус 100 грн. или 300 грн. на коммуналку за то что у я разместил в банке депозит 10К, если он не согласен пускай отдаёт депозит. Вы же согласны, что банк может не захотеть выплачивать мне такой бонус, правда?
Так вот - с кредитом та же история - только я взял деньги у банка под конкретные 0,01% и ни какие другие расходы по обслуживанию кредита я оплачивать не желаю, а если бы это было не 100 грн, а 1000? или если бы это было 100 грн за страховку или ещё какая либо мура? Вы тоже бы кричали, что банка права? Они просто хотят чтобы все клиенты платили им по 100 грн, клиенты на это не соглашались - договор был под 0,01% за пользование деньгами. Пускай исполняют договор, а не меняют его условия в одностороннем порядки и не навязывают людям ненужные им услуги.
uaprofi написав:Пускай исполняют договор, а не меняют его условия в одностороннем порядки и не навязывают людям ненужные им услуги.
Алла всё исполняет. Есть формы соглашений и в оферте есть пункт 5.4, дающий банку право менять условия, предупредив за 30 дней, а то и за 10. Если в оферте депозита есть такой пункт, но уже в отношении клиента, так бога ради, банк будет выполнять все его хотелки. А есть?
кстати в тарифах п7,1,1 чётко видно что это тариф именно карты. нет карты - нет этого тарифа. В чате я предложил им анулировать карту, так как платить за карту у меня нет никакого желания и она мне не нужна. они сделали вид, что не понимают о чём речь.