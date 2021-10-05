настоящие да.
но намного больше косящих под - которые в какой-то момент порезались - и начинается визг.
хотя при лимите 30 т грн даже со 100 грн РКО Хамон выгоден.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 вер, 2022 19:10
настоящие да.
но намного больше косящих под - которые в какой-то момент порезались - и начинается визг.
хотя при лимите 30 т грн даже со 100 грн РКО Хамон выгоден.
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:21
можно я попрошу у банка доплачивать мне например бонус 100 грн. или 300 грн. на коммуналку за то что у я разместил в банке депозит 10К, если он не согласен пускай отдаёт депозит.
Вы же согласны, что банк может не захотеть выплачивать мне такой бонус, правда?
Так вот - с кредитом та же история - только я взял деньги у банка под конкретные 0,01% и ни какие другие расходы по обслуживанию кредита я оплачивать не желаю,
а если бы это было не 100 грн, а 1000?
или если бы это было 100 грн за страховку или ещё какая либо мура?
Вы тоже бы кричали, что банка права?
Они просто хотят чтобы все клиенты платили им по 100 грн, клиенты на это не соглашались - договор был под 0,01% за пользование деньгами. Пускай исполняют договор, а не меняют его условия в одностороннем порядки и не навязывают людям ненужные им услуги.
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:40
Можно радоваться, теперь упоминается И на
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:45
Алла всё исполняет. Есть
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:47
кстати в тарифах п7,1,1 чётко видно что это тариф именно карты.
нет карты - нет этого тарифа.
В чате я предложил им анулировать карту, так как платить за карту у меня нет никакого желания и она мне не нужна.
они сделали вид, что не понимают о чём речь.
Додано: Сер 14 вер, 2022 23:11
Самое смешное, что эти так называемые настоящие банки, готовые срубить с клиента соточку хоть последний раз, сами то косящие и не имеющие, на поверку в кассе и 100$, поднимают такой же визг и звонят, звонят, звонят сразу, как отправишь их в пешее эротическое путешествие, и просят занести ну хоть что-то или воспользоваться их чудесной г-картой.
В текущем месяце стонов лидирующие позиции занимает креативный банк инноваций "400+КБ-"!
Не нужно из банков делать идолов.
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