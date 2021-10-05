Додано: Сер 14 вер, 2022 20:21

IMPRINTER написав: uaprofi написав: mephala



ответьте на один вопрос: может ли банк предлагая клиенту кредит навязывать дополнительные услуги?



так вот, если коротка ситуация следующая:

я взял у банка кредит под 0,01% и точка.



банк же по прошествию времени предлагает мне платить РКО за карту - 100 грн. и с этим я никак не соглашался (это посути навязывание услуг), только не в момент подписание договора, а в момент его действия.



ещё раз по взятым раньше деньгам плата за обслуживание (проценты %) не может меняться без согласия клиента.



медне? ответьте на один вопрос:так вот, если коротка ситуация следующая:я взял у банка кредит под 0,01% и точка.банк же по прошествию времени предлагает мне платить РКО за карту - 100 грн. и с этим я никак не соглашался (это посути навязывание услуг), только не в момент подписание договора, а в момент его действия.ещё раз по взятым раньше деньгам плата за обслуживание (проценты %) не может меняться без согласия клиента.медне?



это не дополнительная услуга - эта услуга которая у вас была ранее, просто была бесплатно, а стала платной. Менять тарифы за услуги банк имеет право - предупредили за 30 дней - все четко по закону, кого не устраивает имеет право расторгнуть договор. это не дополнительная услуга - эта услуга которая у вас была ранее, просто была бесплатно, а стала платной. Менять тарифы за услуги банк имеет право - предупредили за 30 дней - все четко по закону, кого не устраивает имеет право расторгнуть договор.

можно я попрошу у банка доплачивать мне например бонус 100 грн. или 300 грн. на коммуналку за то что у я разместил в банке депозит 10К, если он не согласен пускай отдаёт депозит.Вы же согласны, что банк может не захотеть выплачивать мне такой бонус, правда?Так вот - с кредитом та же история - только я взял деньги у банка под конкретные 0,01% и ни какие другие расходы по обслуживанию кредита я оплачивать не желаю,а если бы это было не 100 грн, а 1000?или если бы это было 100 грн за страховку или ещё какая либо мура?Вы тоже бы кричали, что банка права?Они просто хотят чтобы все клиенты платили им по 100 грн, клиенты на это не соглашались - договор был под 0,01% за пользование деньгами. Пускай исполняют договор, а не меняют его условия в одностороннем порядки и не навязывают людям ненужные им услуги.