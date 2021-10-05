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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 450451452453

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 19:10

  Amethyst написав:
  Shaman написав:честные клиенты - это у вас как я понимаю свинорылы

Ну свыни точно законов не нарушают :)
По лезвию бритвы ходют, но не... режутся :)

настоящие да.

но намного больше косящих под - которые в какой-то момент порезались - и начинается визг.

хотя при лимите 30 т грн даже со 100 грн РКО Хамон выгоден.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:21

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:mephala

ответьте на один вопрос: может ли банк предлагая клиенту кредит навязывать дополнительные услуги?

так вот, если коротка ситуация следующая:
я взял у банка кредит под 0,01% и точка.

банк же по прошествию времени предлагает мне платить РКО за карту - 100 грн. и с этим я никак не соглашался (это посути навязывание услуг), только не в момент подписание договора, а в момент его действия.

ещё раз по взятым раньше деньгам плата за обслуживание (проценты %) не может меняться без согласия клиента.

медне?


это не дополнительная услуга - эта услуга которая у вас была ранее, просто была бесплатно, а стала платной. Менять тарифы за услуги банк имеет право - предупредили за 30 дней - все четко по закону, кого не устраивает имеет право расторгнуть договор.


можно я попрошу у банка доплачивать мне например бонус 100 грн. или 300 грн. на коммуналку за то что у я разместил в банке депозит 10К, если он не согласен пускай отдаёт депозит.
Вы же согласны, что банк может не захотеть выплачивать мне такой бонус, правда?

Так вот - с кредитом та же история - только я взял деньги у банка под конкретные 0,01% и ни какие другие расходы по обслуживанию кредита я оплачивать не желаю,
а если бы это было не 100 грн, а 1000?
или если бы это было 100 грн за страховку или ещё какая либо мура?
Вы тоже бы кричали, что банка права?
Они просто хотят чтобы все клиенты платили им по 100 грн, клиенты на это не соглашались - договор был под 0,01% за пользование деньгами. Пускай исполняют договор, а не меняют его условия в одностороннем порядки и не навязывают людям ненужные им услуги.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:40

  Amethyst написав:А где в тарифах Реда или Хамона упоминается РКО?

Можно радоваться, теперь упоминается 8) И на https://alfabank.ua/credit-cards/cameleon и в тарифах п. 7.1.1.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:45

  uaprofi написав:Пускай исполняют договор, а не меняют его условия в одностороннем порядки и не навязывают людям ненужные им услуги.

Алла всё исполняет. Есть формы соглашений и в оферте есть пункт 5.4, дающий банку право менять условия, предупредив за 30 дней, а то и за 10. Если в оферте депозита есть такой пункт, но уже в отношении клиента, так бога ради, банк будет выполнять все его хотелки. А есть? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:47

  moveton написав:
  Amethyst написав:А где в тарифах Реда или Хамона упоминается РКО?

Можно радоваться, теперь упоминается 8) И на https://alfabank.ua/credit-cards/cameleon и в тарифах п. 7.1.1.


кстати в тарифах п7,1,1 чётко видно что это тариф именно карты.
нет карты - нет этого тарифа.
В чате я предложил им анулировать карту, так как платить за карту у меня нет никакого желания и она мне не нужна.
они сделали вид, что не понимают о чём речь.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 23:11

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:честные клиенты - это у вас как я понимаю свинорылы

Ну свыни точно законов не нарушают :)
По лезвию бритвы ходют, но не... режутся :)

настоящие да.

но намного больше косящих под - которые в какой-то момент порезались - и начинается визг.

хотя при лимите 30 т грн даже со 100 грн РКО Хамон выгоден.

Самое смешное, что эти так называемые настоящие банки, готовые срубить с клиента соточку хоть последний раз, сами то косящие и не имеющие, на поверку в кассе и 100$, поднимают такой же визг и звонят, звонят, звонят сразу, как отправишь их в пешее эротическое путешествие, и просят занести ну хоть что-то или воспользоваться их чудесной г-картой.
В текущем месяце стонов лидирующие позиции занимает креативный банк инноваций "400+КБ-"! :)
Не смотря, что банки сейчас на финансовой игле НБУ, не нужно из банков делать идолов, все они ходят под клиентом - мировая практика, а без него и реальных продуктов превращаются в обычную отмывочную или мусорный бак рефинансирования.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 00:25

  Shaman написав:хотя при лимите 30 т грн даже со 100 грн РКО Хамон выгоден.

совершенно верно - выгодно!
Но потом подумалось - а почему собственно я должен их платить?
я брал в банке потребительский кредит с совершенно понятными условиям с фиксированной ставкой 0,01%
С чего вдруг я просто так должен дарить свои деньги банку, за что?
А карта по которой они ввели комиссию просто на таких условиях уже не нужна.

И кстати, что хоть один банк, после того как была повышенна учётная ставка НБУ пересмотрел процентную ставку по ранее привлеченным срочным депозитам?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 00:35

  uaprofi написав:С чего вдруг я просто так должен дарить свои деньги банку, за что?
А карта по которой они ввели комиссию просто на таких условиях уже не нужна.

Прямо в Сенсе в настройках карты есть кнопочка "закрыть счёт". И не нужно никакого понимания в чате. Разумеется, предварительно деньги банка нужно ему вернуть. Банк тоже не обязан дарить свои деньги.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 01:26

  uaprofi написав:И кстати, что хоть один банк, после того как была повышенна учётная ставка НБУ пересмотрел процентную ставку по ранее привлеченным срочным депозитам?

Клиентов устраивает и отрицательная доходность, зачем платить больше?
Конечно же у нас нет равных прав - в том числе и в плоскости банк-клиент, если клиент задержит платеж, он заплатит мзду автоматически, если банк задержит к примеру платеж или "потеряет средства" и будет пользоваться средствами клиента даже не объясняя причины, он ничего не заплатит, несмотря на то, что есть "механизмы", но они не работают в таком же режиме, как они работают против клиента.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 01:46

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Конечно же у нас нет равных прав

С чего бы им быть в паре продавец-покупатель? :shock: Это ж по-определению антагонисты. Неравенство начинается с того, что клиент сам решает класть деньги на депозит или брать кредит в конкретном банке или нет. Банк это неравенство компенсирует тем, что выдвигает свои условия СВОИХ услуг, а не действий клиента и странно от него ожидать другого. Гегемон в любом случае клиент: если его не устраивают условия ни одного банка, он может организовать свой. Правда, мне что-то подсказывает, что тут-то желание заниматься благотворительностью по отношению к клиентам и исчезнет :roll:
moveton
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