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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 451452453454

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:08

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:а почему собственно я должен их платить?
Не платите, делов-то :)

ps Другим участникам обсуждения предлагаю остановиться обсуждать этот инцидент. Данного пользователя всё равно не убедить. IMHO
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:55

Re: Альфа-Банк

Sense SuperApp написав:Валютні депозити за гривню в застосунку "Sense SuperApp".

Оформлення здійснюється з урахуванням вимог Постанови НБУ № 18 зі змінами від 21.07.2022.

За рахунок купівлі валюти в Sense SuperApp доступно оформити депозит "Прибутковий" в доларах або євро:
  • строком від 3-х місяців;
  • мінімальна сума — 200 доларів/євро;
  • максимальна сума — в еквіваленті 50 000 грн в місяць, сумарно при відкритті декількох депозитів;
  • поповнення згідно до стандартних умов зазначеного депозиту;
  • за курсом продажу online у цифровому банку Sense SuperApp;
  • без дострокового розірвання.
Депозит "Прибутковий" з купівлею валюти в Sense не підлягає розірванню з будь-яких обставин (навіть самих форс-мажорних), так як це пряме порушення Постанови НБУ № 18.
ps Необхідно оновити мобільний застосунок до актуальної версії.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:52

Re: Альфа-Банк

сейчас можно заказывать гривну через гарячку в пределах 100т грн или с деньгами плохо у банка?
andreyiskra
 
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