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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:08
uaprofi написав:
а почему собственно я должен их платить?
Не платите, делов-то
ps Другим участникам обсуждения предлагаю остановиться обсуждать этот инцидент. Данного пользователя всё равно не убедить. IMHO
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:55
Sense SuperApp написав:
Валютні депозити за гривню в застосунку "Sense SuperApp".
Оформлення здійснюється з урахуванням вимог Постанови НБУ № 18 зі змінами від 21.07.2022.
За рахунок купівлі валюти в Sense SuperApp доступно оформити депозит "Прибутковий"
в доларах або євро:
- строком від 3-х місяців;
- мінімальна сума — 200 доларів/євро;
- максимальна сума — в еквіваленті 50 000 грн в місяць, сумарно при відкритті декількох депозитів;
- поповнення згідно до стандартних умов зазначеного депозиту;
- за курсом продажу online у цифровому банку Sense SuperApp;
- без дострокового розірвання.
Депозит "Прибутковий" з купівлею валюти в Sense не підлягає розірванню з будь-яких обставин (навіть самих форс-мажорних), так як це пряме порушення Постанови НБУ № 18.
ps Необхідно оновити мобільний застосунок до актуальної версії.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 09:52
сейчас можно заказывать гривну через гарячку в пределах 100т грн или с деньгами плохо у банка?
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