Додано: Чет 15 вер, 2022 13:02

moveton написав: копейка написав: Конечно же у нас нет равных прав Конечно же у нас нет равных прав

С чего бы им быть в паре продавец-покупатель? Это ж по-определению антагонисты. Неравенство начинается с того, что клиент сам решает класть деньги на депозит или брать кредит в конкретном банке или нет. Банк это неравенство компенсирует тем, что выдвигает свои условия СВОИХ услуг, а не действий клиента и странно от него ожидать другого. Гегемон в любом случае клиент: если его не устраивают условия ни одного банка, он может организовать свой. Правда, мне что-то подсказывает, что тут-то желание заниматься благотворительностью по отношению к клиентам и исчезнет С чего бы им быть в паре продавец-покупатель?Это ж по-определению антагонисты. Неравенство начинается с того, что клиент сам решает класть деньги на депозит или брать кредит в конкретном банке или нет. Банк это неравенство компенсирует тем, что выдвигает свои условия СВОИХ услуг, а не действий клиента и странно от него ожидать другого. Гегемон в любом случае клиент: если его не устраивают условия ни одного банка, он может организовать свой. Правда, мне что-то подсказывает, что тут-то желание заниматься благотворительностью по отношению к клиентам и исчезнет

5. Надавачі платіжних послуг несуть відповідальність перед користувачами за платіжними операціями, виконаними з порушенням установлених цим Законом строків, у разі:



1) порушення надавачем платіжних послуг платника строку виконання платіжної операції;



2) порушення надавачем платіжних послуг отримувача строку зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача, виплати їх у готівковій формі та/або забезпечення доступності коштів;



3) порушення надавачем платіжних послуг отримувача строку повернення коштів у разі неможливості встановлення належного отримувача або у разі неявки отримувача готівкового переказу.



6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.

Неравенство начинается с того, что законодательная база не работает для клиента.К примеру ЗАКОН УКРАЇНИ Про платіжні послуги говорит, что :Вот согласно закона добейтесь выплаты этой пени, вам порекомендуют в лучшем случае суд. А банк с вас спишет % сразу, если вы где-то не примите что-то во внимание.И "радуетесь" Вы тут за банки и ратуете за их правомерность, зачем то вмешивая их "идеологию", лишь потому, что клиент бесправен (и каждый это понимает, но признаваться в этом не каждый силен) и ничего в сущности поделать не может, не затратив большие усилия, поэтому банки и поступают таким образом, в том числе и Альфа. А бездействие и порождает дальнейшую бесправность. Все получают то, что посеял каждый.п.с. Действительно убеждать бесправного в отстаивании своих прав - бессмысленно.Тем более, что многие даже не пользуются продуктами в том объеме, характеристики коих изменили.