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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 452453454455>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:08

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:а почему собственно я должен их платить?
Не платите, делов-то :)

ps Другим участникам обсуждения предлагаю остановиться обсуждать этот инцидент. Данного пользователя всё равно не убедить. IMHO
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:55

Re: Альфа-Банк

Sense SuperApp написав:Валютні депозити за гривню в застосунку "Sense SuperApp".

Оформлення здійснюється з урахуванням вимог Постанови НБУ № 18 зі змінами від 21.07.2022.

За рахунок купівлі валюти в Sense SuperApp доступно оформити депозит "Прибутковий" в доларах або євро:
  • строком від 3-х місяців;
  • мінімальна сума — 200 доларів/євро;
  • максимальна сума — в еквіваленті 50 000 грн в місяць, сумарно при відкритті декількох депозитів;
  • поповнення згідно до стандартних умов зазначеного депозиту;
  • за курсом продажу online у цифровому банку Sense SuperApp;
  • без дострокового розірвання.
Депозит "Прибутковий" з купівлею валюти в Sense не підлягає розірванню з будь-яких обставин (навіть самих форс-мажорних), так як це пряме порушення Постанови НБУ № 18.
ps Необхідно оновити мобільний застосунок до актуальної версії.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:52

Re: Альфа-Банк

сейчас можно заказывать гривну через гарячку в пределах 100т грн или с деньгами плохо у банка?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:49

  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:эта услуга которая у вас была ранее

А где в тарифах Реда или Хамона упоминается РКО?
Вот у тек счета или Эко есть такая строка


это не дополнительная услуга ... навязывание дополнительной услуги - это когда вам тулят страховку, к примеру ... и то для кредитного продукта де-факто наличие страховки - это тоже не доп.услуга, а фактор повышаЮющий кредитный рейтинг )

Эта услуга связана с облуживанием имеющегося продукта, а не требование открыть один продукт, чтоб получить другой.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:58

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:эта услуга которая у вас была ранее

А где в тарифах Реда или Хамона упоминается РКО?
Вот у тек счета или Эко есть такая строка


это не дополнительная услуга ... навязывание дополнительной услуги - это когда вам тулят страховку, к примеру ... и то для кредитного продукта де-факто наличие страховки - это тоже не доп.услуга, а фактор повышаЮющий кредитный рейтинг )

Эта услуга связана с облуживанием имеющегося продукта, а не требование открыть один продукт, чтоб получить другой.

Ну этой услуги раньше не было
И эта услуга существенно меняет Iстотні хар-ки Кредиту. Это уже ДРУГОЙ кредит. Ото хай этот закрывают, а новый открывают :mrgreen:

Интересно хоть кому-то вернули кредлим из "Акции 80/20"?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:26

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Интересно хоть кому-то вернули кредлим из "Акции 80/20"?

Сусідка так по акції в травні ~25k на Хамелеоні закрила під 80/20. А через місяць (в 20-х числах червня) їй накинули 5600 ліміту.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:02

  moveton написав:
  копейка написав:Конечно же у нас нет равных прав

С чего бы им быть в паре продавец-покупатель? :shock: Это ж по-определению антагонисты. Неравенство начинается с того, что клиент сам решает класть деньги на депозит или брать кредит в конкретном банке или нет. Банк это неравенство компенсирует тем, что выдвигает свои условия СВОИХ услуг, а не действий клиента и странно от него ожидать другого. Гегемон в любом случае клиент: если его не устраивают условия ни одного банка, он может организовать свой. Правда, мне что-то подсказывает, что тут-то желание заниматься благотворительностью по отношению к клиентам и исчезнет :roll:

Неравенство начинается с того, что законодательная база не работает для клиента.
К примеру ЗАКОН УКРАЇНИ Про платіжні послуги говорит, что :
5. Надавачі платіжних послуг несуть відповідальність перед користувачами за платіжними операціями, виконаними з порушенням установлених цим Законом строків, у разі:

1) порушення надавачем платіжних послуг платника строку виконання платіжної операції;

2) порушення надавачем платіжних послуг отримувача строку зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача, виплати їх у готівковій формі та/або забезпечення доступності коштів;

3) порушення надавачем платіжних послуг отримувача строку повернення коштів у разі неможливості встановлення належного отримувача або у разі неявки отримувача готівкового переказу.

6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.


Вот согласно закона добейтесь выплаты этой пени, вам порекомендуют в лучшем случае суд. А банк с вас спишет % сразу, если вы где-то не примите что-то во внимание и просрочите.
И "радуетесь" Вы тут за банки и ратуете за их правомерность, зачем то вмешивая их "идеологию", лишь потому, что клиент бесправен (и каждый это понимает, но признаваться в этом не каждый силен) и ничего в сущности поделать не может, не затратив большие усилия, поэтому банки и поступают таким образом, в том числе и Альфа. А бездействие и порождает дальнейшую бесправность. Все получают то, что посеял каждый.
Howl
Действительно убеждать бесправного в отстаивании своих прав - бессмысленно.
Тем более, что многие даже не пользуются продуктами в том объеме, характеристики коих изменили. Все на всё согласны. ОК.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:53

Прийшов пуш -
зміни в тарифах із 1.10.2022

щось нове чи просто нагадують про платні пакети?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:00

greenozon угу, гАдають
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:01

  IMPRINTER написав:Эта услуга связана с облуживанием имеющегося продукта, а не требование открыть один продукт, чтоб получить другой.


эти правки в тарифах - существенно изменили условия по ранее выданным кредитам.
причём Алла, на текущий момент никак не сообщила о изменении реальной процентной ставке по такому кредиту (у них до сих пор про 2 копейки на обслуживание)
В моём случае кредит подорожал в 400 раз с примерно 0,01% годовых до 4% годовых
Годовую реальную процентную ставку за обслуживания такого кредита для людей у которых была задолженность допустим 21 грн или даже 1000 грн. даже страшно считать.
uaprofi
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