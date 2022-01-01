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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:10
uaprofi написав:mephala
ответьте на один вопрос: может ли банк предлагая клиенту кредит навязывать дополнительные услуги?
так вот, если коротка ситуация следующая:
я взял у банка кредит под 0,01% и точка.
банк же по прошествию времени предлагает мне платить РКО за карту - 100 грн. и с этим я никак не соглашался (это посути навязывание услуг), только не в момент подписание договора, а в момент его действия.
ещё раз по взятым раньше деньгам плата за обслуживание (проценты %) не может меняться без согласия клиента.
медне?
назовите норму Закона которую нарушила алла.
компренде?
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Додано: Чет 15 вер, 2022 14:29
Howl написав: uaprofi написав:
а почему собственно я должен их платить?
Не платите, делов-то
ps Другим участникам обсуждения предлагаю остановиться обсуждать этот инцидент. Данного пользователя всё равно не убедить. IMHO
да он давно визжит на тему как алла его обокрала.
че он давно не закрыл все счета алле в отместку не понимаю
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mephala
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