Додано: Чет 15 вер, 2022 16:03

mephala написав:

назовите норму Закона которую нарушила алла.

компренде? назовите норму Закона которую нарушила алла.компренде?

ЗВК = ЗРК + ЗВСК,



де ЗВК - загальна вартість кредиту;



ЗРК - загальний розмір кредиту, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;



ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги банку, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі), які сплачуються споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (крім платежів, що згідно із законодавством України не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом).

Уже писали выше не один раз и норму давалиБанк розраховує загальну вартість кредиту для споживача у грошовому виразі за такою формулою:Услуга существенно меняет характеристики Кредита, а именно -7.1.1. Обслуговування основної картки (щомісячновід 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду17).Т.е. общие траты клиента по кредиту возросли при использовании кредитной линией уже после подписания оферты. Значит условия кредитования изменились т.к. это единый продукт и условие 7.1.1 (связанного непосредственно с кредитом и условием -) в начальных тарифах "Тарифи на видачу та обслуговування картки «Сaméléon» для фізичних осіб" отсутствовало.И исходя из нормы, должно было появится в разделе касающегося условий кредитования, т.к. напрямую касается кредитных средств и трат по нему согласно закона, но это был бы уже другой продукт и подобные действия не привели бы к ожидаемому результату для хи-банка.