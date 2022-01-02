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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:10

  uaprofi написав:mephala

ответьте на один вопрос: может ли банк предлагая клиенту кредит навязывать дополнительные услуги?

так вот, если коротка ситуация следующая:
я взял у банка кредит под 0,01% и точка.

банк же по прошествию времени предлагает мне платить РКО за карту - 100 грн. и с этим я никак не соглашался (это посути навязывание услуг), только не в момент подписание договора, а в момент его действия.

ещё раз по взятым раньше деньгам плата за обслуживание (проценты %) не может меняться без согласия клиента.

медне?


назовите норму Закона которую нарушила алла.
компренде?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:29

  Howl написав:
  uaprofi написав:а почему собственно я должен их платить?
Не платите, делов-то :)

ps Другим участникам обсуждения предлагаю остановиться обсуждать этот инцидент. Данного пользователя всё равно не убедить. IMHO


да он давно визжит на тему как алла его обокрала.
че он давно не закрыл все счета алле в отместку не понимаю :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:38

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Интересно хоть кому-то вернули кредлим из "Акции 80/20"?
...таких незнаю )
  Amethyst написав:Интересно хоть кому-то вернули кредлим из "Акции 80/20"?
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:41

  greenozon написав:Прийшов пуш -
зміни в тарифах із 1.10.2022

щось нове чи просто нагадують про платні пакети?

Знизили ліміти на зняття готівки за кордоном і повернули плату за пакети
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:46

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:да он давно визжит на тему как алла его обокрала.

..так...)) давайте поддерживать кума а не медведя )) , я не за сотрясание воздуха на форуме ..но , если проглатывать постоянно все изменения причем в сторону ухудшения для клиента - на нас скоро воду возить будут..). А хотелки Аллы или...теперь Сени ))..уравновешаться ДЕЙСТВИЯМИ кклиентов...полагаю что будет достаточно таких кто не согласиться с соточкой и другими покращеннями , как только в банке увидят картину оттока клиентов - будут искать компромис...)А поведение банка понятное - ищут любые источники залатать дыру в финансовом состоянии банка , а скорость введения комисий говорит только о том что состояние довольно шаткое...
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:56

  Amethyst написав:Интересно хоть кому-то вернули кредлим из "Акции 80/20"?

Донька в травні скористалась акцією та обнулила РЕД. Нещодавно їй пришла пропозиція встановити ліміт в 46000, втім вона з початку війни намагається жити лише на свої и навіть наявними лімітами в інших банках практично не користується тому на встановлення ліміту по реду не погодилась
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:03

  mephala написав:
назовите норму Закона которую нарушила алла.
компренде?


Уже писали выше не один раз и норму давали https://ips.ligazakon.net/document/PB17070?an=35
Банк розраховує загальну вартість кредиту для споживача у грошовому виразі за такою формулою:

ЗВК = ЗРК + ЗВСК,

де ЗВК - загальна вартість кредиту;

ЗРК - загальний розмір кредиту, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;

ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги банку, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі), які сплачуються споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (крім платежів, що згідно із законодавством України не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом).



Услуга существенно меняет характеристики Кредита, а именно -
7.1.1. Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду17).
Т.е. общие траты клиента по кредиту возросли при использовании кредитной линией уже после подписания оферты. Значит условия кредитования изменились т.к. это единый продукт и условие 7.1.1 (связанного непосредственно с кредитом и условием - при наявності заборгованості) в начальных тарифах "Тарифи на видачу та обслуговування картки «Сaméléon» для фізичних осіб" отсутствовало.
И исходя из нормы, должно было появится в разделе касающегося условий кредитования, т.к. напрямую касается кредитных средств и трат по нему согласно закона, но это был бы уже другой продукт и подобные действия не привели бы к ожидаемому результату для хи-банка.
Востаннє редагувалось копейка в Чет 15 вер, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:15

  -VICTOR- написав:А поведение банка понятное - ищут любые источники залатать дыру в финансовом состоянии банка , а скорость введения комисий говорит только о том что состояние довольно шаткое...

А не наоборот? Абонка за пакетки (причём на вайте, который у большинства, больше декларируемая, чем реально кем-то оплачиваемая) была во времена стабильности и доходности, а отменялась как раз на волне паники о прикрытии банка из за российского владельца. Теперь паники нет, можно и вернуть. Ну и с условиями выдачи кредитов при нынешней инфляции давно пора было что-то делать. Теперь широкие массы любителей сидеть в кредите на мелкие суммы (на крупных хамон по-прежнему выгоднее конкурентов) перебегут к Моне или в Приват, где фиксированной таксы за РКО нет. Наверное, это очень страшно для банка :lol:
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