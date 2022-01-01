Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.
Мной же был дан рабочий вариант обращения в НБУ и ответ по интересующему меня вопросу, с которым была возможность ознакомиться по указанию на дату сообщения в этой теме.
Да не вопрос, сразу, как разберетесь с непонятными для себя вопросами, продолжим здесь взаимную аргументированную беседу, а не подачу мне свободных умозаключений и руководств к действию.
Но интуиция мне подсказывает, что текущие положение вещей и так устраивает, как возможного клиента.